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    Здоров'я

    У Львові 11 людей отруїлися на весіллі у ресторані

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    Пацієнти скаржилися на підвищену температуру тіла, головний біль, нудоту, блювоту, біль в животі - У Львові 11 людей отруїлися на весіллі у ресторані
    Пацієнти скаржилися на підвищену температуру тіла, головний біль, нудоту, блювоту, біль в животі

    Дев'ять осіб госпіталізовані, двоє від госпіталізації відмовилися, лікуються амбулаторно

    У Львові 11 осіб звернулися до лікарні з гострою кишковою інфекцією після того, як в суботу святкували весілля у місцевому ресторані.

    Про це сьогодні повідомляється на сайті обласної Держспоживслужби.

    Чим отруїлися гості ресторану «Менестрел» невідомо, серед загальних блюд, які споживали постраждалі, були різноманітні вироби з м'яса, риби, салати.

    «Дев'ять осіб госпіталізовані, двоє від госпіталізації відмовилися, лікуються амбулаторно. Їхній стан - середньої тяжкості. Пацієнти скаржилися на підвищену температуру тіла, головний біль, нудоту, блювоту, біль в животі, частий рідкий стілець. Не виключено, що хворих може бути більше, адже на весіллі, за словами пацієнтів було близько 90 осіб», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, троє працівників ТОВ «Нестле Україна» перебувають у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні з отруєнням.

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