У Львові 11 людей отруїлися на весіллі у ресторані
Дев'ять осіб госпіталізовані, двоє від госпіталізації відмовилися, лікуються амбулаторно
У Львові 11 осіб звернулися до лікарні з гострою кишковою інфекцією після того, як в суботу святкували весілля у місцевому ресторані.
Про це сьогодні повідомляється на сайті обласної Держспоживслужби.
Чим отруїлися гості ресторану «Менестрел» невідомо, серед загальних блюд, які споживали постраждалі, були різноманітні вироби з м'яса, риби, салати.
«Дев'ять осіб госпіталізовані, двоє від госпіталізації відмовилися, лікуються амбулаторно. Їхній стан - середньої тяжкості. Пацієнти скаржилися на підвищену температуру тіла, головний біль, нудоту, блювоту, біль в животі, частий рідкий стілець. Не виключено, що хворих може бути більше, адже на весіллі, за словами пацієнтів було близько 90 осіб», - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, троє працівників ТОВ «Нестле Україна» перебувають у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні з отруєнням.