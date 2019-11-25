У Львові 11 людей отруїлися на весіллі у ресторані



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Пацієнти скаржилися на підвищену температуру тіла, головний біль, нудоту, блювоту, біль в животі

Дев'ять осіб госпіталізовані, двоє від госпіталізації відмовилися, лікуються амбулаторно

У Львові 11 осіб звернулися до лікарні з гострою кишковою інфекцією після того, як в суботу святкували весілля у місцевому ресторані.

Про це сьогодні повідомляється на сайті обласної Держспоживслужби.

Чим отруїлися гості ресторану «Менестрел» невідомо, серед загальних блюд, які споживали постраждалі, були різноманітні вироби з м'яса, риби, салати.

«Дев'ять осіб госпіталізовані, двоє від госпіталізації відмовилися, лікуються амбулаторно. Їхній стан - середньої тяжкості. Пацієнти скаржилися на підвищену температуру тіла, головний біль, нудоту, блювоту, біль в животі, частий рідкий стілець. Не виключено, що хворих може бути більше, адже на весіллі, за словами пацієнтів було близько 90 осіб», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, троє працівників ТОВ «Нестле Україна» перебувають у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні з отруєнням.