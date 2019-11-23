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    У Маріуполі школярку з уроків забрали в реанімацію через наркотики

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    У Маріуполі школярку з уроків забрали в реанімацію через наркотики

    Дівчинку-підлітка госпіталізували в реанімацію

    В одній з маріупольських шкіл 14-річній учениці стало погано на уроці.

    Про це повідомляє видання 0629 з посиланням на власні джерела.

    Учитель запідозрив у школярки отруєння наркотиками. «Швидку» до навчального закладу викликав завуч.

    Дівчинку-підлітка госпіталізували в реанімацію МТМО здоров'я дитини і жінки.

    Як зазначається, за день до цього наркотиками отруївся 16-річний хлопець.

    Нагадаємо, на території Житомирської та Київської областей Служба безпеки України затримала організатора та активних учасників міжрегіонального організованого угруповання, яке займалося збутом синтетичного наркотика метадону на мільйони гривень.

    Маріуполь здоров'я діти отруєння наркотики
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