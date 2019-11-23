У Маріуполі школярку з уроків забрали в реанімацію через наркотики



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Дівчинку-підлітка госпіталізували в реанімацію

В одній з маріупольських шкіл 14-річній учениці стало погано на уроці.

Про це повідомляє видання 0629 з посиланням на власні джерела.

Учитель запідозрив у школярки отруєння наркотиками. «Швидку» до навчального закладу викликав завуч.

Дівчинку-підлітка госпіталізували в реанімацію МТМО здоров'я дитини і жінки.

Як зазначається, за день до цього наркотиками отруївся 16-річний хлопець.

Нагадаємо, на території Житомирської та Київської областей Служба безпеки України затримала організатора та активних учасників міжрегіонального організованого угруповання, яке займалося збутом синтетичного наркотика метадону на мільйони гривень.