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    Здоров'я

    «У мене четверта стадія СНІДу». Відомий український музикант в реанімації просить про допомогу

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    <p>Ігор Завадський припускає, що міг заразитися СНІДом, коли перебував у в'язниці кілька років тому</p> - «У мене четверта стадія СНІДу». Відомий український музикант в реанімації просить про допомогу

    Ігор Завадський припускає, що міг заразитися СНІДом, коли перебував у в'язниці кілька років тому

    Акордеоніст Ігор Завадський перебуває в лікарні в Бердянську

    У скандального акордеоніста, заслуженого артиста України Ігоря Завадського, якого раніше звинувачували в насильстві й педофілії, підтвердили четверту стадію СНІДу.

    Про це він написав у Facebook.

    Так, за словами музиканта, він уже приблизно тиждень перебуває в реанімації. Спочатку медики підозрювали Covid-19, проте пізніше з'ясувалося, що у акордеоніста СНІД.

    «Моя затяжна пригода… Зараз шостий день у реанімації Бердянська, в головній лікарні міста. Учора ще говорили, що двобічна пневмонія (коронавірусу немає, тест негативний), а потім прийшов інший тест. У мене четверта стадія СНІДу. Ймовірне зараження сім−вісім років тому», — розповів акордеоніст.

    Завадський вказав, що в той час, коли він ймовірно міг заразитися СНІДом, він перебував у в'язниці. Там йому і могли занести вірус імунодефіциту.

    «Я був у в'язниці. І єдиний варіант, що випадково або спеціально мені ввели ВІЛ. Лікування від нього почалося вже сьогодні. Сім крапельниць у день із найсильнішими антибіотиками, купа таблеток і процедур. Вставати не можу взагалі. Навіть лежати тільки на спині виходить. Коли людина різко худне, це початок четвертої стадії. Я схуд на 10 кн» — додав він.

    Також Завадський опублікував свою карту «Приватбанку», куди можна надіслати кошти на лікування.

    Нагадаємо, акордеоніст Ігор Завадський, якого підозрювали у розбещенні дітей, був засуджений Подільським райсудом Києва на 13 років позбавлення волі в липні 2013 року.

    Музиканту також присудили сплатити 27 тисяч гривень за проведені у справі експертизи. Окрім Завадського винними у скоєнні статевих злочинів проти неповнолітніх визнали його водія та адміністратора.

    20 квітня 2016 року Апеляційний суд Києва скасував вирок Ігорю Завадському і направив справу до суду першої інстанції. 13 червня 2016 року Подільський районний суд Києва звільнив Завадського на поруки.

    Отримавши свободу в залі суду, Завадський сказав, що не буде нікому мстити і вимагати компенсацій.

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    здоров'я музика лікарня в'язниця ВІЛ/СНІД
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