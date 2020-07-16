«У мене четверта стадія СНІДу». Відомий український музикант в реанімації просить про допомогу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ігор Завадський припускає, що міг заразитися СНІДом, коли перебував у в'язниці кілька років тому

Акордеоніст Ігор Завадський перебуває в лікарні в Бердянську

У скандального акордеоніста, заслуженого артиста України Ігоря Завадського, якого раніше звинувачували в насильстві й педофілії, підтвердили четверту стадію СНІДу.

Про це він написав у Facebook.

Так, за словами музиканта, він уже приблизно тиждень перебуває в реанімації. Спочатку медики підозрювали Covid-19, проте пізніше з'ясувалося, що у акордеоніста СНІД.

«Моя затяжна пригода… Зараз шостий день у реанімації Бердянська, в головній лікарні міста. Учора ще говорили, що двобічна пневмонія (коронавірусу немає, тест негативний), а потім прийшов інший тест. У мене четверта стадія СНІДу. Ймовірне зараження сім−вісім років тому», — розповів акордеоніст.

Завадський вказав, що в той час, коли він ймовірно міг заразитися СНІДом, він перебував у в'язниці. Там йому і могли занести вірус імунодефіциту.

«Я був у в'язниці. І єдиний варіант, що випадково або спеціально мені ввели ВІЛ. Лікування від нього почалося вже сьогодні. Сім крапельниць у день із найсильнішими антибіотиками, купа таблеток і процедур. Вставати не можу взагалі. Навіть лежати тільки на спині виходить. Коли людина різко худне, це початок четвертої стадії. Я схуд на 10 кн» — додав він.

Також Завадський опублікував свою карту «Приватбанку», куди можна надіслати кошти на лікування.

Нагадаємо, акордеоніст Ігор Завадський, якого підозрювали у розбещенні дітей, був засуджений Подільським райсудом Києва на 13 років позбавлення волі в липні 2013 року.

Музиканту також присудили сплатити 27 тисяч гривень за проведені у справі експертизи. Окрім Завадського винними у скоєнні статевих злочинів проти неповнолітніх визнали його водія та адміністратора.

20 квітня 2016 року Апеляційний суд Києва скасував вирок Ігорю Завадському і направив справу до суду першої інстанції. 13 червня 2016 року Подільський районний суд Києва звільнив Завадського на поруки.

Отримавши свободу в залі суду, Завадський сказав, що не буде нікому мстити і вимагати компенсацій.