У МОЗ запевнили, що у ВІЛ-позитивних людей, які отримують антиретровірусну терапію, вірус у крові не виявляється



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Україні понад 60 000 людей не знають про свій статус

Україна повністю забезпечена препаратами для лікування ВІЛ

В Україні за оцінками національних і міжнародних експертів на сьогодні близько 200 000 ВІЛ-позитивних людей.

Про це до Дня боротьби зі СНІДом, що відзначається 1 грудня, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Зазначається, що понад 60 000 людей не знають про свій статус.

«У жовтні 2019 року в Україні офіційно зареєстровано 1 431 новий випадок ВІЛ-інфекції, у 658 пацієнтів діагностовано СНІД. Найпоширенішим шляхом інфікування ВІЛ залишається статевий», - йдеться у повідомленні.

У міністерстві заявляють, що вчасна діагностика ВІЛ та початок терапії гарантує повноцінне життя. В Україні тестування на ВІЛ, а також лікування ВІЛ-позитивних осіб, безкоштовне.

27 листопада Кабінет Міністрів ухвалив Державну стратегію протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та вірусним гепатитам на період до 2030 року. Одним із основних напрямів цієї стратегії є подолання епідемій ВІЛ/СНІДу. Для цього буде удосконалено систему ефективного виявлення ВІЛ-інфекції та розширено мережу закладів, у яких можна зробити тест. Також держава гарантує повне задоволення потреби у антиретровірусній терапії (АРВТ). Стратегія передбачає, що одразу після встановлення діагнозу пацієнту буде надано доступ до нових високоякісних препаратів АРВТ.

Зараз Україна повністю забезпечена новітніми препаратами для лікування ВІЛ, близько 123 тисяч ВІЛ-позитивних пацієнтів отримують лікування. У 93% ВІЛ-позитивних людей, які отримують антиретровірусну терапію, вірус у крові не виявляється. Це означає, що вони не можуть передати ВІЛ іншим.

У бюджеті на 2020 рік передбачено 207,9 млн. на фінансування послуг з супроводу та профілактики ВІЛ, що дозволить розширити охоплення послугами з 252 тис. українців у 2019 році до понад 356 тисяч українців у 2020.