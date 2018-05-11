  1. Головна
  2. Главком-ТВ
    Главком-ТВ

    У «Главкомі» прес-конференція заслуженого артиста України Ігоря Завадського

    • Сьогодні, 14:59
    • Розсилка
    <span>Ігор Завадський, акордеоніст</span>
    Ігор Завадський, акордеоніст

    Відомий музикант говоритиме про творчість та досягнення

    Сьогодні, 11 травня, о 15:00 в ІА «Главкомі» відбудеться в рамках проекту «Зустріч з цікавими людьми» прес-конференція «Музика – стенограма емоцій (Л. Толстой)».

    Запрошені гості:

    Ігор Завадський, акордеоніст, заслужений артист України, перший український музикант, який потрапив до Книги рекордів Гіннесса (Канада); перший український акордеоніст у Книзі рекордів України, як єдиний володар 3-х «Золотих лір» - головних призів міжнародних конкурсів акордеоністів.

    Гість прес-центру говоритиме про творчість та сучасні досягнення, музика як пігулка від депресії.

    Трансляцію дивіться тут: 

    Читайте також
    музика артист
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ