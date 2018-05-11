У «Главкомі» прес-конференція заслуженого артиста України Ігоря Завадського



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ігор Завадський, акордеоніст

Відомий музикант говоритиме про творчість та досягнення

Сьогодні, 11 травня, о 15:00 в ІА «Главкомі» відбудеться в рамках проекту «Зустріч з цікавими людьми» прес-конференція «Музика – стенограма емоцій (Л. Толстой)».

Запрошені гості:

Ігор Завадський, акордеоніст, заслужений артист України, перший український музикант, який потрапив до Книги рекордів Гіннесса (Канада); перший український акордеоніст у Книзі рекордів України, як єдиний володар 3-х «Золотих лір» - головних призів міжнародних конкурсів акордеоністів.

Гість прес-центру говоритиме про творчість та сучасні досягнення, музика як пігулка від депресії.

Трансляцію дивіться тут: