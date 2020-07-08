Вчені заявили про третій випадок у світі одужання від ВІЛ



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Після припинення терапії в березні 2019 року ВІЛ більше не спостерігався в крові бразильця

Чоловіка, який нібито вилікувався від ВІЛ, охрестили Пацієнтом з Сан-Паулу

Вчені повідомили про новий випадок повного одужання від ВІЛ-інфекції за допомогою агресивної комбінації антиретровірусних препаратів і нікотинаміду (вітаміну В3), який змушує заражені клітини пробуджувати латентний вірус, що робить їх уразливими для імунітету. Про це повідомляє видання Science.

Пацієнтом став 36-річний чоловік із Бразилії, якого охрестили Пацієнтом з Сан-Паулу. Курс лікування зменшив кількість вірусних частинок до нуля, а після припинення терапії в березні 2019 року ВІЛ більше не спостерігався в його крові. Також до надзвичайно низьких рівнів опустилося число антитіл, що вказує на відсутність заражених клітин в лімфатичних вузлах і кишківнику. У більшості людей, які приймають антиретровірусні препарати і припинили курс лікування, вірусне навантаження знову починає зростати протягом кількох тижнів.

Однак поки вчені не знають точно, чи дійсно Пацієнт з Сан-Паулу вилікувався від ВІЛ. Поки що вчені не досліджували лімфатичні вузли і тканини кишківника, щоб підтвердити відсутність вірусу.

Перемогти ВІЛ важко, оскільки патоген, як і інші ретровіруси, вбудовує свій генетичний матеріал в ДНК людських клітин, що дає йому можливість перебувати в стані спокою, уникаючи імунної системи. Дослідники розробили кілька стратегій очищення таких вірусних резервуарів, проте жодна з них не виявилася ефективною. Крім того, повідомлення про деякі випадки одужання після антиретровірусної терапії виявилися передчасними. Наприклад, дитина зі штату Міссісіпі вважалася вилікуваною, проте через два роки після припинення прийому препаратів вірус знову з'явився в її організмі.

На даний момент підтверджено лише два випадки повного одужання від ВІЛ. Американець Тімоті Рей Браун і Лондонський пацієнт перенесли пересадку кісткового мозку для лікування раку крові. Однак це дорогий і ризикований підхід, який не завжди спрацьовує.