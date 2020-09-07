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    Здоров'я

    У МОЗ назвали три головні симптоми коронавірусу

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    У МОЗ назвали три головні симптоми коронавірусу

    Ляшко також зазначив, що симптоми можуть бути як сильно виражені, так і бути відсутніми

    Головний санітарний лікар Віктор Ляшко назвав лихоманку, сухий кашель і утруднення дихання головними симптомами коронавірусу.

    На брифінгу з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19 Ляшко також зазначив, що симптоми можуть бути як сильно виражені, так і бути відсутніми – перебіг захворювання може бути безсимптомний.

    «Ми маємо три головних симптоми, які визнані центрами з контролю за захворюваністю, – це лихоманка (підвищення температури), сухий кашель і утруднення дихання», – сказав Ляшко.

    Також він зазначив, що Всесвітня організація охорони здоров’я зробила рейтинг симптомів на основі проведених аналізів:

    • лихоманка – спостерігається у 88% всіх хворих;
    • сухий кашель (67%);
    • слабкість (38%);
    • утруднення дихання (18%);
    • біль у горлі (13%);
    • головний біль (13%);
    • біль у м’язах, відчуття холоду, нудота і блювота (5-10%).

    Також симптомами є нежить, діарея і кашель із кров’ю. Специфічними симптомами, які майже відразу вказують на захворювання на коронавірус, є втрата відчуття смаку і запаху.

    Також 4 вересня міністр охорони здоров'я назвав регіони, де медики фіксують спалах Covid-19.

    Раніше міністр освіти розповів про можливе страхування вчителів та дітей у школах.

     Читайте також: 
    здоров'я лікар рейтинг коронавірус Віктор Ляшко
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