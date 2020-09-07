За добу на Буковині виявили 163 нових випадки Covid-19
Загалом на Буковині зафіксовано 11272 випадки захворювання коронавірусом від початку епідеміїУ Чернівецькій області медики отримали лабораторні підтвердження 163 нових випадки коронавірусу.
Про це голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Згідно з його даними, 6 вересня обласний лабораторний центр дослідив 470 зразків. Загалом на Буковині зафіксовано 11272 випадки захворювання коронавірусом від початку епідемії.
6 вересня від хвороби одужали 41 людини, а загалом кількість людей, які одужали від Covid-19 становить 6650 осіб.
«Буковина останнім часом стабільно потрапляє до переліку регіонів, де реєструють найбільше підтверджених випадків за добу. Також вона у списку областей, які не готові до послаблення карантину. Ситуація зміниться на краще, обов’язково. Але однієї віри у це недостатньо. Потрібно, щоб кожен зробив свій вклад у майбутнє епідеміологічне благополуччя. Він надзвичайно простий – маски, антисептики, соціальна дистанція», - написав Осачук.
Нагадаємо, 5 вересня в Україні зафіксовано 2107 нових випадків коронавірусу, це на 729 випадків менше, ніж минулої доби (2836).
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