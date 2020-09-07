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    Здоров'я

    За добу на Буковині виявили 163 нових випадки Covid-19

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    Covid-19 на Буковині: за добу виявили 163 нових випадки - За добу на Буковині виявили 163 нових випадки Covid-19
    Covid-19 на Буковині: за добу виявили 163 нових випадки

    Загалом на Буковині зафіксовано 11272 випадки захворювання коронавірусом від початку епідемії

    У Чернівецькій області медики отримали лабораторні підтвердження 163 нових випадки коронавірусу.

    Про це голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук повідомив на своїй сторінці у Facebook.

    Згідно з його даними, 6 вересня обласний лабораторний центр дослідив 470 зразків. Загалом на Буковині зафіксовано 11272 випадки захворювання коронавірусом від початку епідемії.

    6 вересня від хвороби одужали 41 людини, а загалом кількість людей, які одужали від Covid-19 становить 6650 осіб.

    «Буковина останнім часом стабільно потрапляє до переліку регіонів, де реєструють найбільше підтверджених випадків за добу. Також вона у списку областей, які не готові до послаблення карантину. Ситуація зміниться на краще, обов’язково. Але однієї віри у це недостатньо. Потрібно, щоб кожен зробив свій вклад у майбутнє епідеміологічне благополуччя. Він надзвичайно простий – маски, антисептики, соціальна дистанція», - написав Осачук.

    Нагадаємо, 5 вересня в Україні зафіксовано 2107 нових випадків коронавірусу, це на 729 випадків менше, ніж минулої доби (2836).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      135894
    • Хворіють
      70821
    • Одужали
      62227
    • Померли
      2846
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