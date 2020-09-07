71-річна жінка скинула 28 кілограмів за півроку і розкрила секрет схуднення



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71-річна Мері Карні скинула 28 кілограмів за півроку Фото: Mary Carney / Today

За півроку тренувань жінка могла простояти в планці близько п'яти хвилин

Пенсіонерка з США схудла на 28 кілограмів за півроку і розкрила секрет своєї боротьби із зайвою вагою.

Про це повідомляє Today.

Пенсіонерка Мері Карні (Mary Carney) з американського штату Південна Кароліна все життя відчувала себе некомфортно у власному тілі. Вона проводила вечори біля телевізора, харчувалася шкідливою їжею і мало рухалася. Зайві кілограми заважали жінці в повній мірі насолоджуватися життям.

«Мені не подобалося, як я виглядаю і як на мене сидить одяг. Зайва вага також погано відбивалася на моєму здоров'ї», - зізналася вона.

Тоді, в 71 рік, пенсіонерка вирішила почати худнути.

Карні познайомилася з Отем Калабрезе (Autumn Calabrese), популярною фітнес-інструкторкою, і вирішила спробувати виконати її 21-денний курс тренувань. Він включав в себе силові і кардіо заняття, а також передбачав відмову від шкідливих звичок і перехід на правильне харчування.

За півроку інтенсивних тренувань і ведення здорового способу життя Карні вдалося схуднути на 28 кілограмів. До кінця курсу жінка могла простояти в планці близько п'яти хвилин.

Зараз Карні 78 років, і вона зуміла зберегти фігуру, так як веде здоровий спосіб життя. Американка навчилася контролювати калорійність з'їденої їжі, вона багато рухається і любить бігати зі своїми шестирічними онуками.

«Для мене немає нічого кращого, ніж знайти в собі сили пограти з хлопчиками», - розповіла пенсіонерка.

Карні ділиться історією свого успіху з іншими людьми і намагається довести їм, що схуднути можна в будь-якому віці.

Жінка дала три ради всім, хто прагне скинути вагу: знайти мотивацію, підібрати індивідуальний план занять і раціон харчування, а також не здаватися. Вона закликає всіх вести активний спосіб життя і піклуватися про своє здоров'я.