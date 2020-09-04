Міністр освіти розповів про можливе страхування вчителів та дітей у школах



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Сергій Шкарлет хоче підписати меморандум про страхування у період пандемії вчителів-пенсіонерів та школярів

Наразі між страховими компаніями та Міносвіти тривають перемовини

Т. в. о. міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет сподівається, що незабаром між Міносвіти та страховими компаніями буде підписано меморандум про страхування вчителів-пенсіонерів, які працюють, оскільки вони входять до групи ризику у період пандемії нового коронавірусу Covid-19. Він додав, що також обговорюється можливість страхування дітей.

Про це Шкарлет заявив в ефірі ток-шоу «Право на владу».

«До Міністерства освіти, до Кабміну є пропозиція з групи першої сімки страхових компаній України щодо можливості підписання меморандуму з Міністерством освіти та науки стосовно певних програм страхування не тільки пенсіонерів (що працюють вчителями. – ред.), а й дітей. Нині триває діалог у цьому напрямку», – зазначив Шкарлет.

Він сподівається, що найближчим часом підпишуть меморандум співпраці, який «буде корисний і вчителям, і державі, та певним чином моделюватиме ситуацію певного захисту» в умовах пандемії коронавірусу.

Нагадаємо, напередодні на Тернопільщині через Covid-19 у директорки на карантин закрили школу.

Також на Запоріжжі в одній зі шкіл Енергодару на карантин пішов весь клас через підтвердження коронавірусу в одного учня.

Як повідомлялося, в Україні станом на 3 вересня за останню добу 2 430 людей заразилися коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 128 228. Крім того, за минулу добу померли 54 людини і це є новим антирекордом по смертельним випадкам.

Коронавірус в Україні

Всього 128228

Хворіють 65842

Одужали 59676

Померли 2710

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Так, днем раніше від хвороби помер 51 пацієнт. Найбільше випадків зафіксовано в Харківській області, Києві, Львівській області, Тернопільській області.