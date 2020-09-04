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    Наука та освіта

    Міністр освіти розповів про можливе страхування вчителів та дітей у школах

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    Сергій Шкарлет хоче підписати меморандум про страхування&nbsp;у період пандемії вчителів-пенсіонерів та школярів - Міністр освіти розповів про можливе страхування вчителів та дітей у школах
    Сергій Шкарлет хоче підписати меморандум про страхування у період пандемії вчителів-пенсіонерів та школярів

    Наразі між страховими компаніями та Міносвіти тривають перемовини

    Т. в. о. міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет сподівається, що незабаром між Міносвіти та страховими компаніями буде підписано меморандум про страхування вчителів-пенсіонерів, які працюють, оскільки вони входять до групи ризику у період пандемії нового коронавірусу Covid-19. Він додав, що також обговорюється можливість страхування дітей.

    Про це Шкарлет заявив в ефірі ток-шоу «Право на владу».

    «До Міністерства освіти, до Кабміну є пропозиція з групи першої сімки страхових компаній України щодо можливості підписання меморандуму з Міністерством освіти та науки стосовно певних програм страхування не тільки пенсіонерів (що працюють вчителями. – ред.), а й дітей. Нині триває діалог у цьому напрямку», – зазначив Шкарлет.

    Він сподівається, що найближчим часом підпишуть меморандум співпраці, який «буде корисний і вчителям, і державі, та певним чином моделюватиме ситуацію певного захисту» в умовах пандемії коронавірусу.

    Нагадаємо, напередодні на Тернопільщині через Covid-19 у директорки на карантин закрили школу.

    Також на Запоріжжі в одній зі шкіл Енергодару на карантин пішов весь клас через підтвердження коронавірусу в одного учня.

    Як повідомлялося, в Україні станом на 3 вересня за останню добу 2 430 людей заразилися коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 128 228. Крім того, за минулу добу померли 54 людини і це є новим антирекордом по смертельним випадкам.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      128228
    • Хворіють
      65842
    • Одужали
      59676
    • Померли
      2710

    Так, днем раніше від хвороби помер 51 пацієнт.  Найбільше випадків зафіксовано в Харківській області, Києві, Львівській області, Тернопільській області.

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