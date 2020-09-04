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    Міністр назвав регіони, де медики фіксують спалах Covid-19

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    Всього в Україні зафіксовано 130951 випадок коронавірусної хвороби Covid-19 - Міністр назвав регіони, де медики фіксують спалах Covid-19
    Всього в Україні зафіксовано 130951 випадок коронавірусної хвороби Covid-19

    На Харківщині за добу медики виявили 371 нового хворого, у Києві - 319

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19була зафіксована у Харківській області та у місті Києві. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    «Найбільше нових випадків за останню добу захворюваності на Covid-19 зареєстровано: у Харківській області – 371, у місті Києві - 319, в Одеській області – 225, у Тернопільській області – 204, у Львівській області – 196, у Чернівецькій області – 162 та в Івано-Франківській області – 163», - зазначив він.

    Всього в Україні зафіксовано 130951 випадок коронавірусної хвороби Covid-19: нових випадків за добу — 2723, одужало — 60613 осіб (+937 за добу), померло через наслідки хвороби — 2761 особа (+51 за добу).

    Загалом випадки виявлено:

    • Вінницька обл — 4269 (+75);
    • Волинська обл — 5723 (+61);
    • Дніпропетровська обл — 2570 (+52);
    • Донецька обл — 1576 (+27);
    • Житомирська обл — 3550 (+79);
    • Закарпатська обл — 7888 (+100);
    • Запорізька обл — 1768 (+60);
    • Івано-Франківська обл — 9845 (+160);
    • Кіровоградська обл — 841 (+8);
    • м. Київ — 14477 (+319);
    • Київська обл — 6017 (+86);
    • Львівська обл — 15312 (+196);
    • Луганська обл — 393 (+20);
    • Миколаївська обл — 1446 (+74);
    • Одеська обл — 8038 (+225);
    • Полтавська обл — 886 (+31);
    • Рівненська обл — 9535 (+59);
    • Сумська обл — 1680 (+51);
    • Тернопільська обл — 6841 (+204);
    • Харківська обл — 10312 (+371);
    • Херсонська обл — 444 (+9);
    • Хмельницька обл — 2848 (+108);
    • Чернівецька обл — 10786 (+162);
    • Черкаська обл — 1756 (+86);
    • Чернігівська обл — 2150 (+100).
    Коронавірус в Україні
    • Всього
      128228
    • Хворіють
      65842
    • Одужали
      59676
    • Померли
      2710

    Як повідомлялося, за минулу добу в Україні зафіксовано новий антирекорд: на коронавірус захворіли 2723 українці

    До слова, днями глава уряду Денис Шмигаль зробив невтішний прогноз на кінець вересня. Він заявив, що за кілька тижнів в Україні слід очікувати близько 3000 хворих на добу. 

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    Київ міністр українці Харківщина Максим Степанов хвороби коронавірус
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