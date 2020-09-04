Міністр назвав регіони, де медики фіксують спалах Covid-19



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Всього в Україні зафіксовано 130951 випадок коронавірусної хвороби Covid-19

На Харківщині за добу медики виявили 371 нового хворого, у Києві - 319

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19була зафіксована у Харківській області та у місті Києві. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Найбільше нових випадків за останню добу захворюваності на Covid-19 зареєстровано: у Харківській області – 371, у місті Києві - 319, в Одеській області – 225, у Тернопільській області – 204, у Львівській області – 196, у Чернівецькій області – 162 та в Івано-Франківській області – 163», - зазначив він.

Всього в Україні зафіксовано 130951 випадок коронавірусної хвороби Covid-19: нових випадків за добу — 2723, одужало — 60613 осіб (+937 за добу), померло через наслідки хвороби — 2761 особа (+51 за добу).

Загалом випадки виявлено:

Вінницька обл — 4269 (+75);

Волинська обл — 5723 (+61);

Дніпропетровська обл — 2570 (+52);

Донецька обл — 1576 (+27);

Житомирська обл — 3550 (+79);

Закарпатська обл — 7888 (+100);

Запорізька обл — 1768 (+60);

Івано-Франківська обл — 9845 (+160);

Кіровоградська обл — 841 (+8);

м. Київ — 14477 (+319);

Київська обл — 6017 (+86);

Львівська обл — 15312 (+196);

Луганська обл — 393 (+20);

Миколаївська обл — 1446 (+74);

Одеська обл — 8038 (+225);

Полтавська обл — 886 (+31);

Рівненська обл — 9535 (+59);

Сумська обл — 1680 (+51);

Тернопільська обл — 6841 (+204);

Харківська обл — 10312 (+371);

Херсонська обл — 444 (+9);

Хмельницька обл — 2848 (+108);

Чернівецька обл — 10786 (+162);

Черкаська обл — 1756 (+86);

Чернігівська обл — 2150 (+100).

Коронавірус в Україні

Всього 128228

Хворіють 65842

Одужали 59676

Померли 2710

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Як повідомлялося, за минулу добу в Україні зафіксовано новий антирекорд: на коронавірус захворіли 2723 українці.

До слова, днями глава уряду Денис Шмигаль зробив невтішний прогноз на кінець вересня. Він заявив, що за кілька тижнів в Україні слід очікувати близько 3000 хворих на добу.