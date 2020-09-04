Міністр назвав регіони, де медики фіксують спалах Covid-19
На Харківщині за добу медики виявили 371 нового хворого, у Києві - 319
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19була зафіксована у Харківській області та у місті Києві. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
«Найбільше нових випадків за останню добу захворюваності на Covid-19 зареєстровано: у Харківській області – 371, у місті Києві - 319, в Одеській області – 225, у Тернопільській області – 204, у Львівській області – 196, у Чернівецькій області – 162 та в Івано-Франківській області – 163», - зазначив він.
Всього в Україні зафіксовано 130951 випадок коронавірусної хвороби Covid-19: нових випадків за добу — 2723, одужало — 60613 осіб (+937 за добу), померло через наслідки хвороби — 2761 особа (+51 за добу).
Загалом випадки виявлено:
- Вінницька обл — 4269 (+75);
- Волинська обл — 5723 (+61);
- Дніпропетровська обл — 2570 (+52);
- Донецька обл — 1576 (+27);
- Житомирська обл — 3550 (+79);
- Закарпатська обл — 7888 (+100);
- Запорізька обл — 1768 (+60);
- Івано-Франківська обл — 9845 (+160);
- Кіровоградська обл — 841 (+8);
- м. Київ — 14477 (+319);
- Київська обл — 6017 (+86);
- Львівська обл — 15312 (+196);
- Луганська обл — 393 (+20);
- Миколаївська обл — 1446 (+74);
- Одеська обл — 8038 (+225);
- Полтавська обл — 886 (+31);
- Рівненська обл — 9535 (+59);
- Сумська обл — 1680 (+51);
- Тернопільська обл — 6841 (+204);
- Харківська обл — 10312 (+371);
- Херсонська обл — 444 (+9);
- Хмельницька обл — 2848 (+108);
- Чернівецька обл — 10786 (+162);
- Черкаська обл — 1756 (+86);
- Чернігівська обл — 2150 (+100).
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Всього128228
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Хворіють65842
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Одужали59676
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Померли2710
Як повідомлялося, за минулу добу в Україні зафіксовано новий антирекорд: на коронавірус захворіли 2723 українці.
До слова, днями глава уряду Денис Шмигаль зробив невтішний прогноз на кінець вересня. Він заявив, що за кілька тижнів в Україні слід очікувати близько 3000 хворих на добу.