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    Здоров'я

    У Тернопільській лікарні швидкої допомоги не вистачає медиків

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    Директор Тернопільської лікарні швидкої допомоги Ярослав Чайківський - У Тернопільській лікарні швидкої допомоги не вистачає медиків
    Директор Тернопільської лікарні швидкої допомоги Ярослав Чайківський
    Фото: Суспільне Тернопіль

    У Тернопільській області зафіксовано 7225 випадків зараження коронавірусом

    У Тернопільській області не вистачає медиків, щоб лікувати інфікованих коронавірусом, їм допомагають інтерни.

    Про це повідомляє Суспільне.

    У Міністерстві охорони здоров’я про це знають. Міністр Максим Степанов розповів, що медики не хочуть працювати через низьку зарплату.

    У Тернопільській лікарні швидкої допомоги завантаженість хворими становить 50 ліжок — медики справляються, але якщо 150 хворих — рук не вистачає. Тоді на допомогу переводять медиків з інших відділень.

    Директор лікарні Ярослав Чайковський заявив, що проблеми з персоналом вирішують самостійно, ніхто не допомагає.

    У серпні міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав, що зараз по всій Україні вакантні 5 тисяч лікарських посад. Найбільше бракує, за його словами, лікарів-інфекціоністів, епідеміологів, вірусологів. Причини, на його думку, – низька зарплатня лікарів.

    А також – небажання випускників продовжувати навчання в інтернатурі. Крім того, каже, минулого року медзаклади недобрали на навчання майже 1000 студентів.

    Раніше під час засідання міського оперативного штабу прийняли рішення, що в Тернополі з понеділка, 7 вересня, не будуть посилювати карантин попри внесення міста в червону зону. Зокрема, не закриватимуть навчальні заклади, не зупинятимуть підприємства та громадський транспорт.

    Станом на 6 вересня в Тернопільській області зафіксовано 7225 випадків зараження коронавірусом.

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