У Тернопільській лікарні швидкої допомоги не вистачає медиків



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Директор Тернопільської лікарні швидкої допомоги Ярослав Чайківський Фото: Суспільне Тернопіль

У Тернопільській області зафіксовано 7225 випадків зараження коронавірусом

У Тернопільській області не вистачає медиків, щоб лікувати інфікованих коронавірусом, їм допомагають інтерни.

Про це повідомляє Суспільне.

У Міністерстві охорони здоров’я про це знають. Міністр Максим Степанов розповів, що медики не хочуть працювати через низьку зарплату.

У Тернопільській лікарні швидкої допомоги завантаженість хворими становить 50 ліжок — медики справляються, але якщо 150 хворих — рук не вистачає. Тоді на допомогу переводять медиків з інших відділень.

Директор лікарні Ярослав Чайковський заявив, що проблеми з персоналом вирішують самостійно, ніхто не допомагає.

У серпні міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав, що зараз по всій Україні вакантні 5 тисяч лікарських посад. Найбільше бракує, за його словами, лікарів-інфекціоністів, епідеміологів, вірусологів. Причини, на його думку, – низька зарплатня лікарів.

А також – небажання випускників продовжувати навчання в інтернатурі. Крім того, каже, минулого року медзаклади недобрали на навчання майже 1000 студентів.

Раніше під час засідання міського оперативного штабу прийняли рішення, що в Тернополі з понеділка, 7 вересня, не будуть посилювати карантин попри внесення міста в червону зону. Зокрема, не закриватимуть навчальні заклади, не зупинятимуть підприємства та громадський транспорт.

Станом на 6 вересня в Тернопільській області зафіксовано 7225 випадків зараження коронавірусом.