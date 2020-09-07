У Тернопільській лікарні швидкої допомоги не вистачає медиків
У Тернопільській області зафіксовано 7225 випадків зараження коронавірусом
У Тернопільській області не вистачає медиків, щоб лікувати інфікованих коронавірусом, їм допомагають інтерни.
Про це повідомляє Суспільне.
У Міністерстві охорони здоров’я про це знають. Міністр Максим Степанов розповів, що медики не хочуть працювати через низьку зарплату.
У Тернопільській лікарні швидкої допомоги завантаженість хворими становить 50 ліжок — медики справляються, але якщо 150 хворих — рук не вистачає. Тоді на допомогу переводять медиків з інших відділень.
Директор лікарні Ярослав Чайковський заявив, що проблеми з персоналом вирішують самостійно, ніхто не допомагає.
У серпні міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав, що зараз по всій Україні вакантні 5 тисяч лікарських посад. Найбільше бракує, за його словами, лікарів-інфекціоністів, епідеміологів, вірусологів. Причини, на його думку, – низька зарплатня лікарів.
А також – небажання випускників продовжувати навчання в інтернатурі. Крім того, каже, минулого року медзаклади недобрали на навчання майже 1000 студентів.
Раніше під час засідання міського оперативного штабу прийняли рішення, що в Тернополі з понеділка, 7 вересня, не будуть посилювати карантин попри внесення міста в червону зону. Зокрема, не закриватимуть навчальні заклади, не зупинятимуть підприємства та громадський транспорт.
Станом на 6 вересня в Тернопільській області зафіксовано 7225 випадків зараження коронавірусом.