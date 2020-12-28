У МОЗ розповіли, чи безпечно їсти крабові палички

Крабові палички менш шкідливі, ніж інший популярний продукт на святковому столі

Крабові палички менш шкідливі, ніж ковбаса, заначила експертка Усенко

У МОЗ повідомили, чи можна їсти популярний на святкових застіллях продукт.

Про те, чи безпечно їсти крабові палички, розповіла фахівчиня Центру громадського здоров’я МОЗ України Наталія Усенко в ефірі каналу «Україна 24».

«Крабові палички – це безпечно. Просто це не краб, це потрібно розуміти. Це рибна маса, дуже подрібнена, з великою кількістю крохмалю й яйцями. З цієї маси потім формуються пластиночки, які скручуються в трубочки», – сказала Наталія Усенко.

За словами експертки, крабові палички менш шкідливі, ніж інший популярний продукт на святковому столі.

«Це не небезпечно. Безумовно, продукт містить якусь кількість консервантів, якісь добавки. Але, на мій погляд, це навіть краще, ніж ковбаса», – сказала вона.

Раніше експерти розповіли про продукти, якими можна швидко і поживно перекусити в дорозі.

«Крабові палички – корисний білковий продукт, в якому зберігаються всі вітаміни і мікроелементи, якими так багаті морепродукти, – пояснює експерт з якості та безпеки продуктів Олена Сидоренко.

Сидоренко зазначила, що склад крабових паличок може змінюватися в залежності від технології їх приготування і рецептури.

«Тому важливо пам'ятати, що крабові палички вважаються дієтичним продуктом тільки в тому випадку, якщо в них присутня 40–50% сурімі. Визначити якість продукту просто: крабова паличка повинна бути еластичною, легко розвертатися і при цьому не ламатися, мати природний білий колір. Еластична структура виходить з рибного фаршу, чим його більше – тим крабові палички краще», – сказала вона.