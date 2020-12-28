28 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Весь день потрібно бути веселими і бадьорими, щоб мороз подарував міцне здоров’я
28 грудня у світі відзначають Міжнародний день кіно. Також Православна Церква вшановує пам'ять святого Трифона Печенгського. У народі свято отримало назву День Трифона.
Міжнародний день кіно
Також 28 грудня відзначають річницю першого кіносеансу. 28 грудня 1895 року в Парижі, у Гранд-кафе на бульварі Капуцинів, винахідники кінематографа брати Люм’єри влаштували перший у світі кіносеанс.
Люм'єри представили широкій публіці перший у світі короткометражний фільм «Прибуття потягу на вокзал Ла-Сьота».
Це була перша стрічка в історії кінематографа, за перегляд якої глядачі платили гроші. В той день було продано всього 35 квитків, вартістю один франк.
Саме ця дата й стала днем святкування.
Трифона Печензького
Православна церква 28 грудня вшановує пам’ять святого Трифона Печензького, який жив в XVI столітті на території Кольського півострова. В миру носив ім’я Митрофан і народився в родині священика на території Новгородської землі.
Переказ свідчить, що одного разу Трифон почув голос, який наказав йому слідувати на Північ. Так Трифон і потрапив на Кольський півострів, де став жити біля річки Печенга, проповідуючи Євангеліє саамів. Там же він побудував храм і заснував монастир на честь Святої Трійці.
У цій же обителі Митрофан згодом прийняв постриг, отримавши ім’я Трифон, а також був посвячений в ієромонахи. Через деякий час Трифон стає ігуменом монастиря.
Що можна робити
- Якщо ви перебуваєте з кимось у сварці – це найкращий час, щоб помиритися і відновити стосунки.
- Віддайте усі позичені вами раніше кошти.
Чого не можна робити
В цей день ще триває Різдвяний піст, тому потрібно дотримуватися його заборони щодо їжі та поведінки. А також не варто ні на кого злитися.
Варто стримувати емоції і бути доброзичливими. Є ще народне повір’я, яке забороняє скаржитися на холод.
Весь день потрібно бути веселими і бадьорими, щоб мороз подарував міцне здоров’я.
Народні прикмети
- Сьогоднішня погода розповість про березневу.
- Мороз вдень 28 грудня, а ввечері різко почало теплішати, – за прикметами, очікується холоднеча.
- Північний вітер в день Трифона, – настають сильні морози.
- На Стефана на деревах іній, – очікується рік урожайний на овес.
- Синиці 28 грудня вранці розкричалися, – прикмета, що настануть морози.
- Кіт поліз на піч, – похолодає.
- Сухий сніг по землі літає, – прикмета до літньої посухи.
- Великі кучугури 28 грудня, – приємне і нежарке літо буде.
- Народжені в Трифонів день суворі до себе і оточуючих, люди високих принципів.
День ангела
28 грудня іменини відзначають власники таких імен: Волимир, Годислав, Eлевтерiй, Павло, Степан, Теофiлiя, Тит, Цезар.