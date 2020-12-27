У МОЗ дали рекомендації, як не заразитися коронавірусом під час новорічних свят

В МОЗ українцям дали рекомендації, як безпечно відсвяткувати Новий рік

У разі поганого самопочуття громадян закликають залишатися вдома

У Міністерстві охорони здоров'я дали кілька рекомендацій, як безпечно відсвяткувати Новий рік і Різдво в умовах епідемії коронавірусу.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ України.

Найперше, що радять у МОЗ, так це те, що варто залишатися вдома, якщо почуваєтеся зле.

«Найкращий спосіб провести зимові свята – це залишитися вдома в тісному сімейному колі. Якщо ви все ж вирішили організувати вечірку або піти в гості, дотримуйтеся простих порад, щоб зменшити ризики поширення вірусу», – йдеться в повідомленні.

Так, у разі поганого самопочуття громадян закликають залишатися вдома. Але, якщо ж громадяни вирішили вирушити на новорічну вечірку, їм варто дотримуватися наступних правил:

Якщо запрошуєте гостей до себе додому, продумайте всі заходи безпеки і заздалегідь повідомте правила гостям;

Обмежте кількість гостей, щоб створити можливості для фізичної дистанції. Уникайте прямого контакту з іншими, зокрема рукостискання та обіймів;

За можливості святкуйте на відкритому повітрі. Якщо святкування буде в закритому приміщенні – регулярно провітрюйте його;

Просіть гостей носити маски, крім прийомів їжі і пиття;

Необхідно часто мити руки, а також користуватися антисептиком;

Просіть гостей не співати і не кричати, особливо в приміщенні. Знизьте гучність фонової музики, щоб людям не доводилося голосно кричати або говорити, щоб їх почули;

Надівайте маску, коли готуєте. Обмежте скупчення гостей у місцях, де готують їжу, – на кухні або біля гриля. Подавати їжу краще обмеженій кількості людей, вони повинні бути в масці;

Дезінфікуйте поверхні, до яких часто торкаються, і будь–які предмети спільного користування в перервах між використанням.

Нагадаємо, колишня голова МОЗ Уляна Супрун порадила українцям, як безпечно відсвяткувати новорічно-різдвяні свята.