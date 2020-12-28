Медики пояснили, як відрізнити грип від ГРВІ: таблиця симптомів

Медики відзначили, що зараз триває сезон захворюваності на грип та гострі респіраторні захворювання

Деяким респіраторним захворюванням, наприклад грип, можна запобігти за допомогою вакцинації

У Центрі громадського здоров'я (ЦГЗ) розповіли, чим грип відрізняється від ГРВІ.

Про це повідомляє пресслужба ЦГЗ в Facebook.

Медики відзначили, що зараз триває сезон захворюваності на грип та гострі респіраторні захворювання. В цей період значно зростає ризик інфікуватися.

«Багато мікроорганізмів, що викликають респіраторні захворювання, передаються повітряно–крапельним механізмом при кашлі, чханні. Процес дихання забезпечує надходження до нашого організму кисню та є обов’язковою умовою життя людини. Видих може супроводжуватись утворенням найдрібніших крапельок, що розсіюються в повітрі. Якщо ж їх продукує інфікований, то всі спиятливі, котрі оточують джерело збудника інфекції, заражаються», – йдеться у повідомленні.

Тому важливо відрізняти два цих захворювання.

Симптоми ГРВІ:

Початок хвороби, як правило, поступовий.

Зазвичай температура – 37-37,5 градусів.

Прояви інтоксикації виражені слабо. Часто це почуття «розбитості» і загального нездужання.

ГРВІ часто починається з нежиті.

Властива біль в горлі.

Кашель з'являється разом з болем в горлі.

Дискомфорт в очах не характерний. При аденовірусній інфекції з'являється відчуття піску в очах.

Задишка не характерна. Недолік повітря може бути пов'язаний з нежиттю.

Симптоми грипу:

Характерно гострий і швидкий початок хвороби. Людина може вказати час, коли захворіла.

Температура від 38 градусів.

Ломота в тілі, озноб, головний біль, біль в м'язах.

Нежить не характерна. Але може з'явиться на 2-3 день хвороби.

Біль у горлі може з'явитися на 3-4 день.

Кашель характерний. Може завдавати болю в грудях.

Почервоніння очей, світлобоязнь, сльозоточивість.

Може бути задишка, пов'язана з дихальною недостатністю.

Деяким респіраторним захворюванням, наприклад грип, можна запобігти за допомогою вакцинації. Вакцина захищає від усіх актуальних штамів грипу, є безпечною й ефективною.

Особливо важливою вакцинація є для людей із груп ризику, оскільки вона значно збільшує шанси цих людей запобігти смертельним наслідкам хвороби.

Лікарі нагадали, що, якщо ви відчули симптоми захворювання, негайно звертайтеся до сімейного лікаря і не займайтеся самолікуванням.

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