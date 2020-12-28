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    Здоров'я

    Медики пояснили, як відрізнити грип від ГРВІ: таблиця симптомів

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    Медики відзначили, що зараз триває сезон захворюваності на грип та гострі респіраторні захворювання - Медики пояснили, як відрізнити грип від ГРВІ: таблиця симптомів
    Медики відзначили, що зараз триває сезон захворюваності на грип та гострі респіраторні захворювання

    Деяким респіраторним захворюванням, наприклад грип, можна запобігти за допомогою вакцинації

    У Центрі громадського здоров'я (ЦГЗ) розповіли, чим грип відрізняється від ГРВІ.

    Про це повідомляє пресслужба ЦГЗ в Facebook.

    Медики відзначили, що зараз триває сезон захворюваності на грип та гострі респіраторні захворювання. В цей період значно зростає ризик інфікуватися. 

    «Багато мікроорганізмів, що викликають респіраторні захворювання, передаються повітрянокрапельним механізмом при кашлі, чханні. Процес дихання забезпечує надходження до нашого організму кисню та є обов’язковою умовою життя людини. Видих може супроводжуватись утворенням найдрібніших крапельок, що розсіюються в повітрі. Якщо ж їх продукує інфікований, то всі спиятливі, котрі оточують джерело збудника інфекції, заражаються», – йдеться у повідомленні.

    Тому важливо відрізняти два цих захворювання.

    Симптоми ГРВІ:

    • Початок хвороби, як правило, поступовий.
    • Зазвичай температура – 37-37,5 градусів.
    • Прояви інтоксикації виражені слабо. Часто це почуття «розбитості» і загального нездужання.
    • ГРВІ часто починається з нежиті.
    • Властива біль в горлі.
    • Кашель з'являється разом з болем в горлі.
    • Дискомфорт в очах не характерний. При аденовірусній інфекції з'являється відчуття піску в очах.
    • Задишка не характерна. Недолік повітря може бути пов'язаний з нежиттю.

    Симптоми грипу:

    • Характерно гострий і швидкий початок хвороби. Людина може вказати час, коли захворіла.
    • Температура від 38 градусів.
    • Ломота в тілі, озноб, головний біль, біль в м'язах.
    • Нежить не характерна. Але може з'явиться на 2-3 день хвороби.
    • Біль у горлі може з'явитися на 3-4 день.
    • Кашель характерний. Може завдавати болю в грудях.
    • Почервоніння очей, світлобоязнь, сльозоточивість.
    • Може бути задишка, пов'язана з дихальною недостатністю.

    Деяким респіраторним захворюванням, наприклад грип, можна запобігти за допомогою вакцинації. Вакцина захищає від усіх актуальних штамів грипу, є безпечною й ефективною.

    Особливо важливою вакцинація є для людей із груп ризику, оскільки вона значно збільшує шанси цих людей запобігти смертельним наслідкам хвороби.

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    Лікарі нагадали, що, якщо ви відчули симптоми захворювання, негайно звертайтеся до сімейного лікаря і не займайтеся самолікуванням.

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    Теги: здоров'я свята грип хвороби вакцинація вірус
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