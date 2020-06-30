Експерти склали рейтинг поживних продуктів для швидкого перекусу



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У вівторок, 30 червня, о 10:00 на «Інтері» вийшов рейтинг «Корисної програми», присвячений трійці кращих продуктів для швидкого перекусу

Ведучий Олександр Лук'яненко і експерти проекту розповіли про продукти, якими можна швидко і поживно перекусити в дорозі.

Зібралися в туристичну поїздку? Попереду чекає довга дорога? Що ж взяти з собою з їжі, щоб було зручно, швидко і поживно? На думку експертів «Корисної програми», здоровий перекус включає продукти з високим вмістом білка і складних вуглеводів. Вони дають довготривале енергетичне підживлення і покращують травлення. Який з варіантів швидких перекусів корисніше і поживніше - крабові палички, плавлений сир або тушонка? У чому користь кожного з продуктів і як вибрати якісний? З чого ж зроблені «крабозамінники»? Чи може часте вживання плавлених сирів нашкодити здоров'ю? І яке м'ясо більше підходить для приготування тушонки?

Крабові палички

Багато століть тому японські рибалки придумали перемелювати м'ясо білих океанічних риб в фарш і віджимати з нього всю рідину - так винайшли фарш сурімі. Українцям продукція з сурімі добре знайома під назвою «крабові палички». І це відмінний перекус на швидку руку, легкий і низькокалорійний (80 ккал / 100 г).

«Крабові палички - корисний білковий продукт, в якому зберігаються всі вітаміни і мікроелементи, якими так багаті морепродукти, - пояснює експерт з якості та безпеки продуктів Олена Сидоренко. - Звичайно, склад крабових паличок може змінюватися в залежності від технології їх приготування і рецептури. Тому важливо пам'ятати, що крабові палички вважаються дієтичним продуктом тільки в тому випадку, якщо в них присутня 40-50% сурімі. Визначити якість продукту просто: крабова паличка повинна бути еластичною, легко розвертатися і при цьому не ламатися, мати природний білий колір. Еластична структура виходить з рибного фаршу, чим його більше - тим крабові палички краще».

Плавлений сир

У 1911 році швейцарські вчені винайшли солі-плавники і придумали спосіб зробити так, щоб плавлений сир не застигав. З тих пір цей продукт завоював весь світ. Він довго зберігається і відрізняється ніжним смаком. До того ж він корисний і поживний - 237 ккал / 100 г.

«Якісний плавлений сир містить багато кальцію, який необхідний для формування і зміцнення зубів і кісток, а фосфор покращує стан шкіри, волосся і нігтів, - розповідає лікар-гастроентеролог Олена Михайленко. - До складу плавленого сиру також входять жиророзчинні вітаміни: вітамін А покращує зір, вітамін D захищає організм від інфекцій, а вітамін Е зменшує ризик серцево-судинних захворювань. Але, незважаючи на очевидну користь, плавлений сир є калорійним продуктом, тому не рекомендується вживати його занадто багато. Норма для дорослої здорової людини - не більше 100 г на добу».

Тушонка

Тушонка - універсальний продукт, який прекрасно підходить для харчування в похідних умовах. Вона довго зберігається, зручна у використанні і дуже поживна - 250 ккал / 100 г. Однак необхідно стежити, щоб продукт відповідав усім вимогам якості і безпеки. Склад тушонки, вказаний на етикетці, повинен бути максимально простий: м'ясо, прянощі, сіль - все! Решта інгредієнти і хімічні добавки в складі консервів небажані або навіть шкідливі для здоров'я.

«Якісна тушонка має багато корисних властивостей, - каже гастроентеролог Інна Бутько. - Висока калорійність продукту допомагає швидко відновити сили після робочого дня або фізичних навантажень, підвищений вміст білка необхідний тим, хто хоче наростити м'язову масу, а наявність вітамінів і мінералів у складі тушонки допомагає заповнити недолік поживних речовин в організмі. При цьому через високу калорійність і наявності холестерину при вживанні тушонки необхідно знати міру - до 250 грамів в день для дорослої людини».

Більше інформації про продукти, які допоможуть швидко і поживно перекусити, - у випуску ток-шоу «Корисна програма»:

Також на цьому тижні глядачі «Інтера» побачать і інші тематичні випуски «Корисної програми».

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