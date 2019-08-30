  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Здоров'я

    У пологовому Мукачева дозволили реєструвати місце проживання малят

    • Розсилка
    У пологовому Мукачева дозволили реєструвати місце проживання малят

    Мукачівці отримали новий вид послуг: прописку новонародженим можна оформити в пологовому

    Центр надання адміністративних послуг у місті Мукачеві приймає заяви для реєстрації місця проживання новонароджених дітей безпосередньо в пологового будинку. Новою послугою скористалися батьки вже 27 новонароджених.

    Про це повідомляє Мукачівська міськрада.

    «Мукачівці отримали новий вид послуг – є можливість реєстрації місця проживання новонароджених дітей безпосередньо в пологовому відділенні міської лікарні. Центр надання адміністративних послуг розпочав прийом заяв для реєстрації місця проживання новонароджених дітей безпосередньо в приміщенні пологового будинку з 7 серпня», - йдеться в повідомленні.

    Відповідно до чинного законодавства України, зокрема закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» батьки або інші законні представники зобов’язані зареєструвати місце проживання новонародженої дитини протягом трьох місяців з дня державної реєстрації її народження (ст. 6 ЗУ « Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»).

    Для реєстрації місця проживання новонародженої дитини батьки мають подати заяву, свідоцтво про народження дитини, яке теж видають безпосередньо в пологовому відділенні, паспорти батьків та квитанцію про сплату адміністративного збору.

     

    Читайте також
    міськрада Закарпаття діти документи батьки пологовий будинок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ