У пологовому Мукачева дозволили реєструвати місце проживання малят



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Мукачівці отримали новий вид послуг: прописку новонародженим можна оформити в пологовому

Центр надання адміністративних послуг у місті Мукачеві приймає заяви для реєстрації місця проживання новонароджених дітей безпосередньо в пологового будинку. Новою послугою скористалися батьки вже 27 новонароджених.

Про це повідомляє Мукачівська міськрада.

«Мукачівці отримали новий вид послуг – є можливість реєстрації місця проживання новонароджених дітей безпосередньо в пологовому відділенні міської лікарні. Центр надання адміністративних послуг розпочав прийом заяв для реєстрації місця проживання новонароджених дітей безпосередньо в приміщенні пологового будинку з 7 серпня», - йдеться в повідомленні.

Відповідно до чинного законодавства України, зокрема закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» батьки або інші законні представники зобов’язані зареєструвати місце проживання новонародженої дитини протягом трьох місяців з дня державної реєстрації її народження (ст. 6 ЗУ « Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»).

Для реєстрації місця проживання новонародженої дитини батьки мають подати заяву, свідоцтво про народження дитини, яке теж видають безпосередньо в пологовому відділенні, паспорти батьків та квитанцію про сплату адміністративного збору.