У РФ заявили, що Гриб не оголошував голодування та не скаржиться на здоров'я



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22 березня після оголошення вироку Павло Гриб оголосив у суді про голодування

Голову Громадської спостережної комісії Ростовської області стверджує, що Павло Гриб «продовжує приймати їжу» у СІЗО

Українець Павло Гриб, якого суд у РФ засудив до шести років позбавлення волі за «підбурювання до теракту», після повернення в СІЗО, нібито, продовжує приймати їжу.

Відповідну заяву опублікував «Интерфакс» із посиланням на голову Громадської спостережної комісії Ростовської області Леоніда Петрашіса.

«Я зв'язувався з керівництвом СІЗО. Павла Гриба після повернення із залу суду було оглянуто лікарем, скарг на стан здоров'я не висловлював, про голодування не заявляв і продовжує приймати їжу», - цитує слова Петрашіса російське ЗМІ.

Нагадаємо, 22 березня Північно-Кавказький окружний російський суд у Ростові-на-Дону на засіданні засудив Гриба до шести років позбавлення волі.

Після цього Павло оголосив про голодування.

Батько Павла Ігор Гриб повідомив, що загальний стан здоров’я його сина у російському СІЗО погіршився. «Дуже гостро стоїть необхідність термінової операції та лікування, а також подальшої реабілітації, інакше Павло просто помре за ґратами», - сказав батько хлопця.

ЄС закликав Росію негайного звільнити українського політв’язня Гриба.