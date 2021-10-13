У Рівному на добровольцях тестуватимуть нову вакцину від Covid-19: скільки заплатять «піддослідним»

Вакцину від коронавірусу перевірять у трьох десятках українських клінік

У Рівному на базі колишньої поліклініки №2, що на вулиці Драгоманова, 7, проходить клінічне випробовування нової вакцини від Covid-19, до якого планують залучити 500 учасників. Про це пише «Рівне вечірнє».

Виробник препарату – Китай. Вакцина, як стверджують медики, умовно допущена до використання і перебуває на останньому етапі проходження перевірок.

Для того, щоб переконатися в її ефективності та безпечності, в 30 клініках різних міст України проводять дослідження на добровольцях. Кожного з вакцинованих супроводжуватиме лікар, який спостерігатиме за станом здоров'я пацієнта. Та й сам доброволець повинен вести щоденник і вести записи щодо свого самопочуття.

Участь у випробуванні оплачується: після першої дози вони отримають по 1300 гривень, а згодом учасників щеплять і другою дозою вакцини й заплатять ще 7 тис. гривень.

Також впродовж року ці люди зможуть робити безплатні ПЛР-тести. Вони будуть застраховані на рік і у разі виникнення проблем із здоров'ям їм передбачається компенсація. Максимальна – 30 тисяч доларів.

«У Рівному наша лікарня єдина, де проводять клінічні випробування цієї вакцини. Задля цього лікарі проходили спеціальне навчання від Міністерства охорони здоров’я, а медична сестра – від ВООЗ, і тепер вона відповідає за введення ін’єкцій і умови їхнього зберігання. Вакцинація здійснюється на добровільних засадах. Але є умови, за яких людина може бути не допущена до щеплення: якщо вона вже вакцинована, якщо не пройшло пів року з моменту того, як вона хворіла нкоронавірус, якщо має загострення хронічних хвороб чи вагітність», – розрповіла координаторка клінічних випробовувань у Рівному Оксана Штрімайтіс.

Нагадаємо, компанія Moderna обіцяє збільшити виробництво вакцини від коронавірусної інфекції, але формулу препарату не стане розкривати.

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