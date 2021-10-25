Коронавірус забрав життя відомого українського кінорежисера (фото)

Микола Засєєв-Руденко відійшов у вічність у віці 88 років

Народний артист України хворів на коронавірус

У неділю, 24 жовтня, у віці 88 років помер відомий український кінорежисер Микола Засєєв-Руденко. Відомо, що він хворів на коронавірус.

«Помер Микола Вікторович Засєєв-Руденко, режисер, народний артист України. Про час прощання і похорону я повідомлю пізніше», – написала у Facebook телеведуча та акторка театру і кіно Руслана Писанка.

Микола Засєєв-Руденко народився 1 червня 1933 року в Києві в родині військовослужбовця. Закінчив режисерський факультет Ленінградського державного інституту театра, музики і кінематографії, був актором Київського російського драматичного театру ім. Лесі Українки, актором Театру-студії кіноактора при Київській кіностудії ім. О.П. Довженка.

Член Національної спілки кінематографістів України.

Засєєв-Руденко поставив на Київській кіностудії імені Довженка такі відомі фільми, як «Москаль-чарівник», «Постріл у труні», «Чорна рада» та Запорожець за Дунаєм».

Засєєв-Руденко знявся у таких фільмах: «Партизанська іскра» (Вайсман), «Виправленому вірити» (Горевий), «Катя-Катюша» (Костя), «Їм було дев'ятнадцять» (Шмаринов), «Скарби палаючих скель» (шеф білих найманців), «Залізний потік» (ординарець), «Удар, ще удар!» (Кутилін) тощо.

У 2013 році Засєєв-Руденко став Заслуженим діячем мистецтв України, а у 2017 – Народним артистом України.

До слова, за добу 24 жовтня в Україні виявили майже 15 тис. нових хворих на коронавірус.