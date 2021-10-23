Ще дві області України перейшли у «червону» зону карантину

Рівненська та Миколаївська області перейшли до «червоної» зони карантину

В «жовтій» зоні карантину залишилися лише чотири області

Сьогодні, 23 жовтня відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомив міністр КМУ Олег Немчінов.

«За результатами Державна комісія вирішила встановити: з 00 години 00 хвилин 26 жовтня 2021 року «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 на території Рівненської та Миколаївської областей.

Також застосувати на території Рівненської та Миколаївської областей обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для «червоного» рівня епідемічної небезпеки» – йдеться у повідомленні.

Станом на сьогодні в Україні в «жовтій» зоні карантину залишилося всього чотири області.

Всі інші регіони країни або в прикордонній «помаранчевій», або в «червоній» зонах карантину, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

В «жовтої» зоні на ранок 23 жовтня залишаються:

Вінницька,

Закарпатська,

Кіровоградська,

Полтавська область.

Київська область вже перейшла в «помаранчеву» зону.

«Помаранчева» зона зараз найбільша, це:

Київ,

Волинська,

Житомирська,

Івано-Франківська,

Київська,

Луганська,

Львівська,

Миколаївська,

Сумська,

Рівненська,

Тернопільська,

Харківська,

Хмельницька,

Черкаська,

Чернівецька,

Чернігівська.

У «червоній» зоні карантину 6 областей:

Дніпропетровська,

Донецька,

Запорізька,

Одеська,

Сумська,

Херсонська.

Вже скоро керівництво Черкаської ОДА планує перехід з «помаранчевої» в «червону» зону карантину.

Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксовано 23229 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 1777, медпрацівників – 438. Також за минулу добу госпіталізовано – 5362 особи, летальних випадків – 483, одужало – 8330 осіб.