Ще дві області України перейшли у «червону» зону карантину
Рівненська та Миколаївська області перейшли до «червоної» зони карантину
В «жовтій» зоні карантину залишилися лише чотири області
Сьогодні, 23 жовтня відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомив міністр КМУ Олег Немчінов.
«За результатами Державна комісія вирішила встановити: з 00 години 00 хвилин 26 жовтня 2021 року «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 на території Рівненської та Миколаївської областей.
Також застосувати на території Рівненської та Миколаївської областей обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для «червоного» рівня епідемічної небезпеки» – йдеться у повідомленні.
Станом на сьогодні в Україні в «жовтій» зоні карантину залишилося всього чотири області.
Всі інші регіони країни або в прикордонній «помаранчевій», або в «червоній» зонах карантину, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.
В «жовтої» зоні на ранок 23 жовтня залишаються:
- Вінницька,
- Закарпатська,
- Кіровоградська,
- Полтавська область.
Київська область вже перейшла в «помаранчеву» зону.
«Помаранчева» зона зараз найбільша, це:
- Київ,
- Волинська,
- Житомирська,
- Івано-Франківська,
- Київська,
- Луганська,
- Львівська,
- Миколаївська,
- Сумська,
- Рівненська,
- Тернопільська,
- Харківська,
- Хмельницька,
- Черкаська,
- Чернівецька,
- Чернігівська.
У «червоній» зоні карантину 6 областей:
- Дніпропетровська,
- Донецька,
- Запорізька,
- Одеська,
- Сумська,
- Херсонська.
Вже скоро керівництво Черкаської ОДА планує перехід з «помаранчевої» в «червону» зону карантину.
Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксовано 23229 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 1777, медпрацівників – 438. Також за минулу добу госпіталізовано – 5362 особи, летальних випадків – 483, одужало – 8330 осіб.