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    Ще дві області України перейшли у «червону» зону карантину

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    Рівненська та Миколаївська області перейшли до &laquo;червоної&raquo; зони карантину - Ще дві області України перейшли у «червону» зону карантину

    Рівненська та Миколаївська області перейшли до «червоної» зони карантину

    Фото з відкритих джерел

    В «жовтій» зоні карантину залишилися лише чотири області

    Сьогодні, 23 жовтня відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомив міністр КМУ Олег Немчінов.

    «За результатами Державна комісія вирішила встановити: з 00 години 00 хвилин 26 жовтня 2021 року «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 на території Рівненської та Миколаївської областей.

    Також застосувати на території Рівненської та Миколаївської областей обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для «червоного» рівня епідемічної небезпеки» – йдеться у повідомленні.

    Станом на сьогодні в Україні в «жовтій» зоні карантину залишилося всього чотири області.

    Всі інші регіони країни або в прикордонній «помаранчевій», або в «червоній» зонах карантину, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

    В «жовтої» зоні на ранок 23 жовтня залишаються:

    • Вінницька,
    • Закарпатська,
    • Кіровоградська,
    • Полтавська область.

    Київська область вже перейшла в «помаранчеву» зону.

    «Помаранчева» зона зараз найбільша, це:

    • Київ,
    • Волинська,
    • Житомирська,
    • Івано-Франківська,
    • Київська,
    • Луганська,
    • Львівська,
    • Миколаївська,
    • Сумська,
    • Рівненська,
    • Тернопільська,
    • Харківська,
    • Хмельницька,
    • Черкаська,
    • Чернівецька,
    • Чернігівська.

    У «червоній» зоні карантину 6 областей:

    • Дніпропетровська,
    • Донецька,
    • Запорізька,
    • Одеська,
    • Сумська,
    • Херсонська.

    Вже скоро керівництво Черкаської ОДА планує перехід з «помаранчевої» в «червону» зону карантину.

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    Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксовано 23229 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 1777, медпрацівників – 438. Також за минулу добу госпіталізовано – 5362 особи, летальних випадків – 483, одужало – 8330 осіб.

    Теги: Київ міністр епідемія коронавірус Олег Немчінов
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    Ще дві області України перейшли у «червону» зону карантину