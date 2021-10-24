Від коронавірусу слідом за дружиною помер колишній мер Кам'янського

Сергій Шершнев чотири роки очолював Кам'янське і залишив посаду за власним бажанням

Колишній мер Кам'янського помер від коронавірусу через два тижні після того, як поховав дружину

Від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, помер колишній міський голова Кам'янського Сергій Шершнев. Також від коронавірусу 6 жовтня померла його дружина Катерина Михайлівна, повідомляє портал «Надзвичайні новини».

Сергій Шершнев очолював Кам'янське (раніше Дніпродзержинськ) з 1992 по 1996 роки. Пішов з посади за власним бажанням після катастрофи несправного трамвая у місті 2 липня 1996 року, яка забрала життя 34 людей. У 2011 році за великий внесок в розвиток міста удостоєний звання «Почесного громадянина Кам'янського».

Раніше у Дніпрі на 81-му році життя помер Володимир Олексійович Павлов, який більше 20 років керував обласною лікарнею імені Мечникова.

Також 20 жовтня у віці 73 років помер Віктор Євграфов – актор, каскадер і зірка фільму «Шерлок Холмс і доктор Ватсон», який зіграв професора Моріарті.

Нагадаємо, коронавірус забрав життя у відомої української актриси (фото, відео).

А 6 вересня помер видатний актор Жан-Поль Бельмондо.