Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

У столиці обговорили проблеми Програми медгарантій

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
У столиці обговорили проблеми Програми медгарантій

«Нерівні правила порушують принцип чесної конкуренції»

Приватні лабораторії можуть виконувати для держави більше діагностики за менші кошти, але чинні правила Програми медичних гарантій (ПМГ) призводять до зворотного процесу. Якщо не змінити правила, негативні наслідки невдовзі відчують на собі не лише пацієнти, адже йдеться вже не лише про охорону здоров’я, а й про репутацію країни серед інвесторів та європейських партнерів. Про це говорили на круглому столі «Майбутнє охорони здоров'я України: виклики, рівні правила та діалог держави і бізнесу».

Головна теза дискусії – за нинішньої ситуації страждає не бізнес, а пацієнт. Саме завдяки приватним лабораторіям у ПМГ доступ до безоплатної діагностики вперше отримали люди, які раніше не могли дозволити собі приватну лабораторію й не йшли до державної через черги. Якщо нерівні правила збережуться, ці люди ризикують знову залишитися без діагностики.

«Ми не скаржимося на обсяги виплат. У соціально важливих речах ідеться не про прибуток, а про соціальну відповідальність і довгострокову перспективу. Головна ідея ПМГ була в тому, що гроші йдуть за пацієнтом. Та, на жаль, цей принцип трансформувався і тепер звучить так: гроші йдуть за пацієнтом, але тільки якщо він обрав державний чи комунальний заклад», – заявив заступник генерального директора «Сінево Україна» Микола Скавронський.

Масштаб участі приватного сектору ілюструють дані Сінево: з 2024 року мережа надала послуги майже 2 млн українців і виконала понад 10 млн тестів ринковою вартістю близько 2,5 млрд грн, а отримала від НСЗУ лише 313 млн грн – близько 13% ринкової ціни.

Окрема проблема, яку підняли учасники, – непрозорість у визнанні виконаної роботи. За словами Скавронського, НСЗУ не зараховує понад 20% зроблених за направленнями тестів: лише за три квартали 2026 року не зараховано близько 700 тисяч досліджень, які лабораторія фізично виконала й витратила на них реагенти. При цьому нові приватні надавачі фактично не можуть увійти в програму, якщо раніше не мали контракту.

Учасники наголосили, що проблема виходить за межі медицини й стає питанням інвестицій та євроінтеграції. Різні правила для закладів залежно від форми власності суперечать принципу рівної конкуренції та відлякують інвесторів, готових вкладати у відновлення України, бо унеможливлюють довгострокове планування.

Як зазначалося на круглому столі, особливість моменту в тому, що параметри ПМГ на 2027 рік ще формуються, тобто підхід ще можна змінити. За підсумками дискусії Торгово-промислова палата України готує звернення до уряду та ініціює подальший діалог із профільними відомствами.

Представників МОЗ, НСЗУ та профільного комітету Верховної Ради на захід запрошували, проте вони не долучилися.

Теги: гроші бізнес послуги НСЗУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна веде переговори з європейськими партнерами щодо можливих механізмів фінансування, зокрема використання заморожених російських активів
Потрібно ще $27 млрд на оборону. Прем’єр розповів, де Україна шукатиме гроші
12 вересня, 23:00
Уряд спільно з РНБО за дорученням президента вживає низку невідкладних заходів
Глава уряду анонсував пільгове кредитування для бізнесу, який постраждав від атак РФ
10 вересня, 20:19
Астрологічний прогноз на 18 вересня 2026 року
Стрільцям – нові можливості, Дівам – менше контролю: найавторитетніший гороскоп на 18 вересня 2026 року
17 вересня, 15:00
У полі було знайдено понад 900 срібних монет
У Німеччині чоловік знайшов 3 кг скарбів часів римських імператорів (фото)
23 вересня, 16:53
Вікову компенсацію можуть отримувати пенсіонери від 70 років, якщо загальний розмір їхньої пенсії не досягає встановленого порогу
До 570 грн щомісяця: названо категорію пенсіонерів, які можуть отримати доплати
24 вересня, 05:07
Мережі автозаправних станцій оновили ціни на пальне
Ціни на пальне 23 вересня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
23 вересня, 07:29
Астрологічний прогноз на 28 вересня 2026 року
Левам – заявити про себе, Тельцям – не поспішати: найавторитетніший гороскоп на 28 вересня 2026 року
27 вересня, 15:00
Дональд Трамп під час виступу в Білому домі
Трамп доручив витратити $20 млн держкоштів на рекламу про себе
4 жовтня, 03:23
Арон Орбан є молодшим братом Віктора Орбана
Брат Орбана намагався перехопити в Австрії український конвой із грошима – розслідування
2 жовтня, 06:45

Здоров'я

У столиці обговорили проблеми Програми медгарантій
У столиці обговорили проблеми Програми медгарантій
Прогноз магнітних бур на 7-8 жовтня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 7-8 жовтня: якою буде сонячна активність
Підозра на чуму у РФ. Центр громадського здоров'я оцінив ризик для України
Підозра на чуму у РФ. Центр громадського здоров'я оцінив ризик для України
МОЗ відповів, чи загрожує Україні дефіцит ліків
МОЗ відповів, чи загрожує Україні дефіцит ліків
Прогноз магнітних бур на 5-6 жовтня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 5-6 жовтня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 3-4 жовтня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 3-4 жовтня: якою буде сонячна активність

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 жовтня: ситуація на фронті
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 жовтня 2026
103K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
87K
Лавров озвучив нову вимогу Росії до Зеленського для початку переговорів
71K
Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах
71K
День народження Путіна. Хто з іноземних політиків привітав диктатора

Новини

День юриста України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 07:00
В Україні очікується теплий день: погода на 7 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року
6 жовтня, 05:59
Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
5 жовтня, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
5 жовтня, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 07:00

Прес-релізи

Активісти заявляють, що Росія готує окупований Крим до «жорсткої примусової мобілізації»
Активісти заявляють, що Росія готує окупований Крим до «жорсткої примусової мобілізації»
6 жовтня, 17:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua