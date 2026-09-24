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До 570 грн щомісяця: названо категорію пенсіонерів, які можуть отримати доплати

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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До 570 грн щомісяця: названо категорію пенсіонерів, які можуть отримати доплати
Вікову компенсацію можуть отримувати пенсіонери від 70 років, якщо загальний розмір їхньої пенсії не досягає встановленого порогу
фото:Shutterstock

Пенсіонери віком від 70 років можуть отримувати щомісячну доплату до пенсії, розмір якої залежить від віку та суми основної виплати

Пенсіонерам віком від 70 років у 2026 році передбачені щомісячні компенсаційні виплати до пенсії – від 300 до 570 грн. Про це розповідає «Главком» із посиланням на Пенсійний фонд України.

Хто може отримати доплату

Розмір щомісячної компенсаційної виплати залежить від віку пенсіонера:

  • від 70 до 75 років – до 300 грн;
  • від 75 до 80 років – до 456 грн;
  • 80 років і старше – до 570 грн.

Виплата встановлюється пенсіонерам, якщо розмір їхньої пенсії не досягає 10 340,35 грн. При цьому доплата не може перевищувати визначений для відповідної вікової категорії розмір.

Якщо після врахування вікової доплати загальна сума пенсії перевищує встановлений граничний показник, розмір компенсації визначається так, щоб загальна виплата не перевищувала цю суму.

Як призначають виплату

Додатково звертатися до Пенсійного фонду для призначення вікової доплати не потрібно. Вона встановлюється автоматично.

При досягненні 75 років розмір компенсації змінюється з 300 до 456 грн, а після досягнення 80 років – із 456 до 570 грн.

Коли починають виплачувати

Доплата встановлюється з дати досягнення відповідного віку, якщо пенсіонер відповідає встановленим умовам. Перерахунок проводиться автоматично, без подання додаткової заяви.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що з 22 жовтня 2026 року для пенсіонерів зі статусом ВПО мають змінитися правила отримання пенсій. Закон №4924-IX передбачає, що під час призначення, виплати та перерахунку пенсій для внутрішньо переміщених осіб не повинні застосовуватися додаткові або відмінні від загального порядку вимоги, пов’язані саме зі статусом ВПО. Водночас для пенсіонерів, які проживають на тимчасово окупованих територіях, окремі вимоги щодо підтвердження неотримання пенсії від Росії зберігаються.

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Теги: пенсія пенсіонери Пенсійний фонд гроші

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