Глава уряду анонсував пільгове кредитування для бізнесу, який постраждав від атак РФ

Корецький: Російський терор українського бізнесу та цивільної інфраструктури стрімко зростає

Кабмін розробляє низку невідкладних заходів для бізнесу, який постраждав внаслідок російських ударів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу уряду Сергія Корецького.

«Російський терор українського бізнесу та цивільної інфраструктури стрімко зростає. Ми маємо реагувати й діяти на випередження. Щоб безперебійно забезпечувати українців продуктами харчування, ліками й іншими необхідними товарами, уряд спільно з РНБО за дорученням президента вживає низку невідкладних заходів», – йдеться у повідомленні.

Корецький зауважив, що готується програма пільгового кредитування бізнесу на поповнення обігових коштів на суму до 1 млрд грн для одного підприємства або групи підприємств із компенсацією 5% від ринкової ставки. За його словами, ці кошти можна буде використати, зокрема, для закупівлі товарів.

«Друге. Плануємо спростити доступ підприємців до державних активів: вони матимуть першочергове право орендувати майно, яке Фонд держмайна виставляє на аукціони. Робимо це тому, що після кожного удару по цехах, складах чи офісах компаніям потрібно швидко знаходити нові площі й відновлювати роботу», – пояснив премʼєр.

Також уряд ухвалив рекомендації з урахуванням диференційованого оповіщення, щоб довгі тривоги не зупиняли постачання товарів людям. «Якщо бізнес зупинятиметься щоразу, коли лунає сирена, ми втрачаємо робочі місця, податки й саму здатність країни забезпечувати людей необхідним. Але рекомендації враховують обовʼязковий безпековий компонент. Ми дали всьому бізнесу три місяці, щоб вони облаштувати укриття/безпечні простори у місцях надання послуг», – додав Корецький.

Нагадаємо, що через російські удари по складах і розподільчих центрах торговельні мережі почали перебудовувати логістику, розосереджувати запаси та активніше використовувати прямі поставки від виробників.