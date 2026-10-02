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Брат Орбана намагався перехопити в Австрії український конвой із грошима – розслідування

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Брат Орбана намагався перехопити в Австрії український конвой із грошима – розслідування
Арон Орбан є молодшим братом Віктора Орбана
фото: Orbán Áron/Facebook

Журналісти опублікували листування Арона Орбана з бізнесменом Чонгором Ласловарі-Томою

Молодший брат колишнього прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана – Арон – незадовго до парламентських виборів намагався організувати перехоплення в Австрії ще одного українського вантажу з грошима. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розслідування угорського видання 444.

Журналісти опублікували листування Арона Орбана з бізнесменом Чонгором Ласловарі-Томою, який проживає в австрійському Граці.

26 березня, менш ніж за два тижні до виборів в Угорщині, Арон Орбан написав бізнесменові, з яким познайомився близько шести років тому через спільного знайомого. Чоловіки тривалий час не підтримували контакт.

На початку розмови Орбан поцікавився, чи продовжує Ласловарі-Тома займатися політикою. У 2021 році бізнесмен балотувався до міської ради Граца від Австрійської народної партії, однак не був обраний. Після цього Орбан запитав, який вплив його співрозмовник має в Австрії.

Далі Арон Орбан повідомив, що через територію країни має пройти певний вантаж, і надіслав посилання на сюжет про затримання в Угорщині українського конвою. Він наголосив, що йдеться про інший, новий конвой, а не про той, який угорські правоохоронці зупинили на початку березня.

Після цього Орбан прямо поцікавився, чи можуть австрійські представники перехопити цей вантаж. За інформацією видання, він також запропонував познайомити бізнесмена з людиною, яка мала інформацію про точний час і місце перебування автомобіля на території Австрії.

Ласловарі-Тома брати участь у цій схемі не став. Про листування він повідомив австрійські спецслужби та керівництво Австрійської народної партії. Також бізнесмен показав повідомлення адвокату Лоранту Горвату, який представляє інтереси українських інкасаторів.

За словами бізнесмена, раніше Арон Орбан уже звертався до нього з сумнівними пропозиціями, зокрема щодо закупівлі військового обладнання. Його компанія працює у сфері торгівлі зброєю, проте від таких пропозицій він відмовлявся.

Нагадаємо, «Ощадбанк» 5 березня заявив про викрадення своїх співробітників, інкасаторських автомобілів та цінностей під час перевезення коштів через територію Угорщини. Два автомобілі інкасаторської служби, які супроводжували сім співробітників бригади інкасації, були затримані в Угорщині під час регулярного перевезення іноземної валюти та банківських металів між Райффайзен банком в Австрії та «Ощадбанком» України.

Угорські силовики провели операцію із затримання інкасаторів та вилучення державного майна, що спричинило дипломатичний скандал між Києвом і Будапештом. Угорська сторона пояснила свої дії підозрами у відмиванні грошей. Згодом українських інкасаторів звільнили.

Зокрема, 6 травня Угорщина повернула кошти та цінності «Ощадбанку».

До слова, у справі про затримання українських інкасаторів «Ощадбанку» в Угорщині з'явилася службова записка прокуратури, у якій зафіксовано свідчення про можливу роль тодішнього прем'єр-міністра Віктора Орбана в проведенні операції.

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Теги: Віктор Орбан гроші Австрія

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