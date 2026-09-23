У Німеччині чоловік знайшов 3 кг скарбів часів римських імператорів (фото)

Знахідка археолога-аматора вразила науковців своїми масштабами

Археолог-аматор Олівер Рідль натрапив у полі в Німеччині на скарби за допомогою металошукача. Чоловік знайшов кілька кілограмів римських монет з окремою історією. Про це пише «Главком» на The Guardian.

Олівер Рідль розповів, що випадково натрапив на кілька монет у полі поблизу Весселінга, на південь від Кельна. Коли металошукач продовжив подавати сигнали, чоловік зрозумів, що під землею є щось ще. Пізніше Олівер Рідль звернувся до влади та повідомив про знахідку. На місце прибула команда археологів. Усього вдалося знайти 934 срібні римські денарії. Як повідомили представники місцевого відомства з археологічних памʼяток, ці монети є найбільшою знахідкою часів римського імператора Адріана у Німеччині.

Вага усіх монет складає 3,1 кг. Директор Управління охорони археологічних пам’яток у Рейнській області, археолог Еріх Классен припустив, що скарб могли повторно закопати, але зрештою забули про нього або не змогли забрати. «Звісно, ми можемо лише припускати мотиви, але дуже ймовірно, що хтось хотів зберегти ці гроші в безпечному місці. Адже банків тоді не існувало. Можливо, власник помер, перш ніж зміг це зробити, і не встиг передати комусь інформацію про монети», – сказав Еріх Классен.

Археолог-аматор знайшов 934 срібні римські денарії фото: АР

Археологи зазначають, що скарби римського періоду трапляються досить часто, однак знахідка у Весселінгу вирізняється своїми масштабами.

Визначити точну вартість 934 монет на момент їхнього закопування складно. Відомо, що римський легіонер тоді отримував близько 300 денаріїв на рік, половину з яких витрачав на харчування та спорядження. За підрахунками археологів, щоб накопичити таку суму, йому довелося б відкладати весь вільний дохід приблизно шість років.

Територія сучасного Кельна перебувала під владою Риму орієнтовно з 39 року до н. е. до 459 року н. е. Римляни створили тут військовий форпост для захисту кордону вздовж Рейну, який згодом перетворився на місто Колонія Агріппіна.

Нагадаємо, у Франції, в місті Сенон, археологи натрапили на керамічні глечики, які були наповнені монетами. У схованці знайшли близько 40 тис. бронзових та мідних монет часів Римської імперії. Монети знайшли під сучасною забудовою. Ця знахідка може допомогти вченим дізнатися, як саме зберігалися гроші в добу занепаду Римської імперії.