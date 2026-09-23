Головна Скотч Життя
search button user button menu button

У Німеччині чоловік знайшов 3 кг скарбів часів римських імператорів (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
У полі було знайдено понад 900 срібних монет
фото: АР

Знахідка археолога-аматора вразила науковців своїми масштабами

Археолог-аматор Олівер Рідль натрапив у полі в Німеччині на скарби за допомогою металошукача. Чоловік знайшов кілька кілограмів римських монет з окремою історією. Про це пише «Главком» на The Guardian.

Олівер Рідль розповів, що випадково натрапив на кілька монет у полі поблизу Весселінга, на південь від Кельна. Коли металошукач продовжив подавати сигнали, чоловік зрозумів, що під землею є щось ще. Пізніше Олівер Рідль звернувся до влади та повідомив про знахідку. На місце прибула команда археологів. Усього вдалося знайти 934 срібні римські денарії. Як повідомили представники місцевого відомства з археологічних памʼяток, ці монети є найбільшою знахідкою часів римського імператора Адріана у Німеччині.

Вага усіх монет складає 3,1 кг. Директор Управління охорони археологічних пам’яток у Рейнській області, археолог Еріх Классен припустив, що скарб могли повторно закопати, але зрештою забули про нього або не змогли забрати. «Звісно, ми можемо лише припускати мотиви, але дуже ймовірно, що хтось хотів зберегти ці гроші в безпечному місці. Адже банків тоді не існувало. Можливо, власник помер, перш ніж зміг це зробити, і не встиг передати комусь інформацію про монети», – сказав Еріх Классен.

Археолог-аматор знайшов 934 срібні римські денарії
Археолог-аматор знайшов 934 срібні римські денарії
фото: АР

Археологи зазначають, що скарби римського періоду трапляються досить часто, однак знахідка у Весселінгу вирізняється своїми масштабами.

Визначити точну вартість 934 монет на момент їхнього закопування складно. Відомо, що римський легіонер тоді отримував близько 300 денаріїв на рік, половину з яких витрачав на харчування та спорядження. За підрахунками археологів, щоб накопичити таку суму, йому довелося б відкладати весь вільний дохід приблизно шість років.

Територія сучасного Кельна перебувала під владою Риму орієнтовно з 39 року до н. е. до 459 року н. е. Римляни створили тут військовий форпост для захисту кордону вздовж Рейну, який згодом перетворився на місто Колонія Агріппіна.

Нагадаємо, у Франції, в місті Сенон, археологи натрапили на керамічні глечики, які були наповнені монетами. У схованці знайшли близько 40 тис. бронзових та мідних монет часів Римської імперії. Монети знайшли під сучасною забудовою. Ця знахідка може допомогти вченим дізнатися, як саме зберігалися гроші в добу занепаду Римської імперії. 

Читайте також:

Теги: Німеччина гроші археолог археологія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ультраправа «Альтернатива для Німеччини» (AfD) здобула історичну перемогу в Саксонії-Ангальт, набравши 44% голосів
Друзі Путіна підкорюють Німеччину. Результати місцевих виборів та їхні наслідки для Мерца та України Союзники
21 вересня, 21:30
Окремо сторони обговорили Drone Deal – двосторонню угоду про співпрацю у сфері безпілотників
Зеленський анонсував нові пакети ППО від Німеччини та Drone Deal
2 вересня, 14:56
Берлін – одне з дев'яти міст, де буде посилено захист від російських безпілотників
Дев'ять міст Німеччини отримають особливий захист від російських дронів – Bild
6 вересня, 11:17
Правоохоронці працюють на місці вибуху
Вибух на Чорнобильській у Києві: через борговий конфлікт постраждали п'ятеро людей
7 вересня, 13:24
Ексначальнику ТЦК повідомлено про підозру через недостовірні дані у декларації
Ексначальник ТЦК на Львівщині «помилився» у декларації на понад 4,5 млн грн
9 вересня, 13:51
Правоохоронці затримали двох працівників ТЦК під час отримання грошей
Військові ТЦК на Одещині вимагали тисячі доларів за зняття з розшуку
10 вересня, 15:16
Прем'єр пояснив, що буде з грошима ЄС на тлі корупційних скандалів в Україні
Прем’єр відповів, чи втратить Україна гроші ЄС через корупційні скандали 
13 вересня, 10:00
Школяр знайшов монету часів польських князів у замку в Черську
Польський школяр випадково натрапив на 400-річний артефакт під час екскурсії у замку (фото)
21 вересня, 18:19
Астрологічний прогноз на 21 вересня 2026 року
Козерогам – час діяти, Водоліям – готуватися до змін: найавторитетніший гороскоп на 21 вересня 2026 року
20 вересня, 15:00

Життя

У Німеччині чоловік знайшов 3 кг скарбів часів римських імператорів (фото)
У Німеччині чоловік знайшов 3 кг скарбів часів римських імператорів (фото)
«Ми виживаємо». Медсестра-переселенка з Маріуполя розповіла про свою зарплату
«Ми виживаємо». Медсестра-переселенка з Маріуполя розповіла про свою зарплату
Олена Зеленська у Нью-Йорку продемонструвала вишукані образи (фото)
Олена Зеленська у Нью-Йорку продемонструвала вишукані образи (фото)
16-річна сум'янка створила ШІ-програму для виготовлення протезів
16-річна сум'янка створила ШІ-програму для виготовлення протезів
«Це виснажувало її». Брат принцеси Діани заговорив про її недіагностований розлад
«Це виснажувало її». Брат принцеси Діани заговорив про її недіагностований розлад
Польський школяр випадково натрапив на 400-річний артефакт під час екскурсії у замку (фото)
Польський школяр випадково натрапив на 400-річний артефакт під час екскурсії у замку (фото)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
370K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 вересня: ситуація на фронті
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 вересня 2026
150K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
148K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
54K
Ексглава Офісу президента подав позов проти Зеленського (документ)
50K
Вибори до Держдуми: як ми програли вибори на окупованих територіях

Новини

Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
Сьогодні, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
Вчора, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
Вчора, 12:00
Календар рибалки на жовтень 2026: найкращі дні для кльову та яку рибу ловити
21 вересня, 22:30
В Україні до 26°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 вересня 2026 року
19 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua