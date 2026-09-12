Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Потрібно ще $27 млрд на оборону. Прем’єр розповів, де Україна шукатиме гроші

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Потрібно ще $27 млрд на оборону. Прем’єр розповів, де Україна шукатиме гроші
Україна веде переговори з європейськими партнерами щодо можливих механізмів фінансування, зокрема використання заморожених російських активів
фото: glavcom.ua

Серед можливих джерел фінансування Корецький назвав заморожені активи РФ, нові кредити та скорочення видатків держбюджету

Україна потребує додаткових $27 млрд для фінансування Сил оборони, а уряд разом із міжнародними партнерами шукає джерела покриття цих витрат. Про це заявив прем’єр-міністр України Сергій Корецький під час конференції Ялтинської європейської стратегії (YES), організованої Фондом Віктора Пінчука, передає кореспондент «Главкома».

За словами Корецького, йдеться не лише про потреби Міністерства оборони, а про фінансування всіх складових Сил оборони України – Сил спеціальних операцій, СБУ, Державної прикордонної служби, Національної гвардії та Міноборони. «Друга частина – це $27 млрд. Це нова потреба Сил оборони України. Там всі служби: Сили спеціальних операцій, СБУ, прикордонники, Нацгвардія і, безумовно, Міністерство оборони України», – зазначив прем’єр.

Корецький назвав пошук джерел фінансування цього обсягу коштів одним із головних викликів для уряду. «От з цим основний виклик – які джерела покриття», – сказав Корецький.

За словами глави уряду, Україна веде переговори з європейськими партнерами щодо можливих механізмів фінансування, зокрема використання заморожених російських активів. Також розглядається можливість залучення додаткових кредитів від партнерів за межами Європейського Союзу. Серед інших варіантів Корецький назвав оптимізацію державних видатків.

«Розмовляємо з європейськими партнерами, використання так чи інакше заморожених активів Росії, додаткові кредити – не гранти, а кредити – від партнерів, які поза межами Європейського Союзу, оптимізація всіх можливих витрат всередині українського бюджету», – розповів прем’єр.

За його словами, сукупність цих джерел має дозволити Україні покрити щонайменше більшу частину додаткової потреби. «Оце все разом має дати можливість закрити, якщо не повністю $27 млрд, то хоча б левову долю цих витрат», – наголосив Корецький.

Водночас прем’єр розповів і про ризики із залученням ще $29,5 млрд міжнародного фінансування, які вже підтверджені відповідними програмами. За словами Корецького, для отримання цих коштів уряду та парламенту необхідно виконати низку зобов’язань. Глава уряду зазначив, що уряд має доопрацювати 42 документи, постанови та рішення, а також подати до парламенту необхідні законопроєкти.

«Я гарантую від імені уряду, що ми своє домашнє завдання і накопичені проблеми вирішимо протягом вересня і першої декади, можливо, першої половини жовтня», – заявив прем’єр. Він також закликав Верховну Раду ухвалити 27 законопроєктів, необхідних для отримання міжнародного фінансування.

11–12 вересня у Києві пройшла щорічна зустріч Ялтинської європейської стратегії (YES), організована Фондом Віктора Пінчука. Цьогоріч слоганом конференції став вислів «Мир через силу зараз». Учасники обговорили перебіг російсько-української війни та перспективи її завершення, безпеку України й Європи, розвиток оборонних технологій, економічне відновлення та подальшу європейську інтеграцію України. Серед учасників – українські та іноземні політики, представники уряду, військові, дипломати, бізнесмени й експерти. Минулого року головною темою YES було питання «Як завершити війну?».

Як повідомлялось, Україна має дефіцит фінансування оборони у $27 млрд. Міністерство оборони вже напрацювало кілька варіантів, які мають допомогти закрити цю потребу.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що дефіцит бюджету Міністерства оборони становить $27 млрд. За словами президента, на початку року частину коштів, передбачених на другу половину 2026 року, достроково спрямували на виробництво дронів та інші оборонні потреби. Тепер ці видатки необхідно компенсувати.

Читайте також:

Теги: армія гроші військові фінансування Сергій Корецький

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Полтавщині капелан відспівав військовослужбовців, частина з яких вважається… зниклими безвісти
«Ставлю свічку «За здравіє», а батюшка співає «За упокій». Скандал зі стелою пам’яті у Кременчуці Війна і Герої
3 вересня, 10:00
Спільні навчання США та Південної Кореї Ulchi Freedom Shield мають розпочатися 17 серпня
Трамп через «дружбу» з Кімом урізав військові навчання США та Південної Кореї
17 серпня, 02:38
Власниця будинку показала кадри будинку до та після ремонту
Одеситка придбала занедбану хату за $5 тис. і переїхала у село (відео)
26 серпня, 18:48
Ігор Терехов: держава має супроводжувати ВПО від евакуації до інтеграції
Терехов презентував законопроєкт про нову систему підтримки ВПО
31 серпня, 15:07
Технічні вимоги до закупівлі не визначають низки критично важливих параметрів оптоволокна, стверджує NAUDI
NAUDI заявила про критичні ризики під час закупівлі оптоволоконних FPV-дронів на десятки мільярдів гривень
4 вересня, 14:50
Національний банк оновив офіційний курс валют на 7 вересня 2026 року
Курс валют 7 вересня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
7 вересня, 09:37
Україна має можливості відповідати на російські удари діями, які створюють ризики для російської економіки
Зеленський: Україна заблокувала Росії продаж нафти й газу
8 вересня, 03:00
Контратаки ЗСУ змусили росіян відступити на Донеччині
ЗСУ змусили росіян залишити позиції біля Лимана – ISW
10 вересня, 11:04
Канада зробить перший внесок до фонду, який Україна планує розширити за рахунок інших донорів
Україна створює міжнародний фонд для ветеранів: Канада першою виділить 1,25 млрд грн
11 вересня, 10:10

Суспільство

Корецький відкинув розворот від ЄС та нагадав про втрачені шанси України
Корецький відкинув розворот від ЄС та нагадав про втрачені шанси України
Корецький попередив про важку зиму
Корецький попередив про важку зиму
13 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Потрібно ще $27 млрд на оборону. Прем’єр розповів, де Україна шукатиме гроші
Потрібно ще $27 млрд на оборону. Прем’єр розповів, де Україна шукатиме гроші
Яке релігійне свято відзначається 13 вересня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 13 вересня 2026: традиції та молитва
Полтавчанка накопичила у квартирі тонни сміття. Щоб його вивезти, довелося кликати поліцію
Полтавчанка накопичила у квартирі тонни сміття. Щоб його вивезти, довелося кликати поліцію

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 вересня: ситуація на фронті
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 вересня 2026
94K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль
80K
Переворот в Умані. Міська голова дала перше інтерв’ю і назвала замовника
59K
Фігурант плівок НАБУ, 42-річний прокурор Кропива через суди призначив собі пенсію
51K
Чоловік Наталки Денисенко зізнався, чому є непридатним для служби в ЗСУ

Новини

В Україні до 30°, місцями значні дощі, грози: погода на 13 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 30°, місцями дощі, грози: погода на 12 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Українські регіони отримали від Литви 17 тонн енергообладнання
11 вересня, 14:56
Українські зброярі місяцями не отримують виплати через бюрократичні затримки в Раді
11 вересня, 14:41
Партія Ердогана закликала відновити переговори між Україною та РФ у Стамбулі
11 вересня, 13:58
Туск анонсував розробку польського аналога Starlink
11 вересня, 13:38

Прес-релізи

Як глядач полюбив українське кіно: до 95-річчя «Жовтня» вийшла книга
Як глядач полюбив українське кіно: до 95-річчя «Жовтня» вийшла книга
12 вересня, 14:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua