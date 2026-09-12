Потрібно ще $27 млрд на оборону. Прем’єр розповів, де Україна шукатиме гроші

Серед можливих джерел фінансування Корецький назвав заморожені активи РФ, нові кредити та скорочення видатків держбюджету

Україна потребує додаткових $27 млрд для фінансування Сил оборони, а уряд разом із міжнародними партнерами шукає джерела покриття цих витрат. Про це заявив прем’єр-міністр України Сергій Корецький під час конференції Ялтинської європейської стратегії (YES), організованої Фондом Віктора Пінчука, передає кореспондент «Главкома».

За словами Корецького, йдеться не лише про потреби Міністерства оборони, а про фінансування всіх складових Сил оборони України – Сил спеціальних операцій, СБУ, Державної прикордонної служби, Національної гвардії та Міноборони. «Друга частина – це $27 млрд. Це нова потреба Сил оборони України. Там всі служби: Сили спеціальних операцій, СБУ, прикордонники, Нацгвардія і, безумовно, Міністерство оборони України», – зазначив прем’єр.

Корецький назвав пошук джерел фінансування цього обсягу коштів одним із головних викликів для уряду. «От з цим основний виклик – які джерела покриття», – сказав Корецький.

За словами глави уряду, Україна веде переговори з європейськими партнерами щодо можливих механізмів фінансування, зокрема використання заморожених російських активів. Також розглядається можливість залучення додаткових кредитів від партнерів за межами Європейського Союзу. Серед інших варіантів Корецький назвав оптимізацію державних видатків.

«Розмовляємо з європейськими партнерами, використання так чи інакше заморожених активів Росії, додаткові кредити – не гранти, а кредити – від партнерів, які поза межами Європейського Союзу, оптимізація всіх можливих витрат всередині українського бюджету», – розповів прем’єр.

За його словами, сукупність цих джерел має дозволити Україні покрити щонайменше більшу частину додаткової потреби. «Оце все разом має дати можливість закрити, якщо не повністю $27 млрд, то хоча б левову долю цих витрат», – наголосив Корецький.

Водночас прем’єр розповів і про ризики із залученням ще $29,5 млрд міжнародного фінансування, які вже підтверджені відповідними програмами. За словами Корецького, для отримання цих коштів уряду та парламенту необхідно виконати низку зобов’язань. Глава уряду зазначив, що уряд має доопрацювати 42 документи, постанови та рішення, а також подати до парламенту необхідні законопроєкти.

«Я гарантую від імені уряду, що ми своє домашнє завдання і накопичені проблеми вирішимо протягом вересня і першої декади, можливо, першої половини жовтня», – заявив прем’єр. Він також закликав Верховну Раду ухвалити 27 законопроєктів, необхідних для отримання міжнародного фінансування.

11–12 вересня у Києві пройшла щорічна зустріч Ялтинської європейської стратегії (YES), організована Фондом Віктора Пінчука. Цьогоріч слоганом конференції став вислів «Мир через силу зараз». Учасники обговорили перебіг російсько-української війни та перспективи її завершення, безпеку України й Європи, розвиток оборонних технологій, економічне відновлення та подальшу європейську інтеграцію України. Серед учасників – українські та іноземні політики, представники уряду, військові, дипломати, бізнесмени й експерти. Минулого року головною темою YES було питання «Як завершити війну?».

Як повідомлялось, Україна має дефіцит фінансування оборони у $27 млрд. Міністерство оборони вже напрацювало кілька варіантів, які мають допомогти закрити цю потребу.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що дефіцит бюджету Міністерства оборони становить $27 млрд. За словами президента, на початку року частину коштів, передбачених на другу половину 2026 року, достроково спрямували на виробництво дронів та інші оборонні потреби. Тепер ці видатки необхідно компенсувати.