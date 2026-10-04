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Трамп доручив витратити $20 млн держкоштів на рекламу про себе

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Трамп доручив витратити $20 млн держкоштів на рекламу про себе
Дональд Трамп під час виступу в Білому домі
фото: Getty Images

Критики вважають, що державні гроші пішли на політичний піар, у Білому домі це заперечують

Митна та прикордонна служба США, яка входить до структури Міністерства внутрішньої безпеки, 20 вересня уклала контракт на $20 млн із маркетинговою компанією LMD зі штату Меріленд. За ці гроші в ефірі національних телеканалів транслюють ролики, у яких позитивно показують президента Дональда Трампа та його каденцію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times (NYT).

За даними NYT, Трамп хотів, щоб ролики показали в ефірі національних телеканалів, і вимагав оплатити їх саме з державних коштів. До обговорення кампанії долучилися керівниця апарату Білого дому Сьюзі Вайлз, міністр внутрішньої безпеки Марквейн Маллін та представники бюджетного управління. Юристи Білого дому й Адміністративно-бюджетного управління дійшли висновку, що використання коштів Міністерства внутрішньої безпеки для такої кампанії не суперечить закону.

Як виділили гроші

20 вересня Митна та прикордонна служба США, яка входить до структури Міністерства внутрішньої безпеки, уклала контракт на $20 млн із маркетинговою компанією LMD зі штату Меріленд. Напередодні Адміністративно-бюджетне управління перенесло $20 млн із коштів митної служби до бюджетної категорії One Big Beautiful Bill Commemorative Events, пов'язаної з пам'ятними заходами.

Що вже показали в ефірі

В ефірі з'явилися щонайменше чотири ролики. За даними медіатрекера AdImpact та співрозмовників NYT, на їхнє розміщення станом на момент виходу матеріалу витратили близько $5,5 млн. Рекламу транслювали на таких телеканалах Fox News, CNN і MS Now, CBS, ABC і NBC.

Ролики виходили в ранкових та розважальних програмах, випусках новин і під час футбольних матчів. Відомо про такі сюжети:

  • кадри з Трампом під пісню «Love Me» виконавця JMSN, який виступив проти використання своєї композиції;
  • відео, що повторює ролик із президентської кампанії Трампа 2024 року;
  • сюжет про війну з Іраном із заявами Трампа та міністра оборони Піта Гегсета.

Усі ролики мають позначку «Оплачено урядом США».

Чому виникла суперечка

Демократи та окремі республіканці поставили під сумнів законність використання федеральних коштів для такої реклами. Критики посилаються на федеральні обмеження щодо витрат бюджетних грошей на «рекламні або пропагандистські цілі». У вересні низка американських законодавців вимагала від адміністрації пояснити джерело фінансування й припинити трансляцію роликів. Сенатори Кріс Мерфі та Петті Мюррей заявили, що, за їхніми даними, на кампанію могли спрямувати $20 млн із коштів Міністерства внутрішньої безпеки.

У Білому домі з такими оцінками не погоджуються. Адміністрація називає ролики соціальною рекламою й наголошує, що вони не містять закликів голосувати за певного кандидата. Представники президента також нагадують, що Трамп наразі не балотується на виборні посади.

Сам Трамп заявив, що готовий компенсувати витрати, якщо використання державних коштів визнають незаконним.

«Якщо хтось скаже, що це неправильно, я із задоволенням заплачу ці гроші», – сказав президент.

Водночас він заперечив, що ролики слугують його особистому просуванню. За словами Трампа, реклама стосується Сполучених Штатів, а не кандидата на виборах.

Один із аргументів критиків – збіг державного ролика з матеріалом, створеним для кампанії Трампа 2024 року. На їхню думку, це не схоже на звичайні повідомлення державних установ.

NYT також зазначає, що незрозуміло, чому для розміщення роликів обрали державні кошти, а не гроші суперкомітету MAGA Inc. Ця структура має сотні мільйонів доларів і витрачає їх на політичну рекламу перед проміжними виборами.

Нагадаємо, що, за підрахунками The Daily Beast, перебування Трампа у власних гольф-клубах обійшлося американським платникам податків майже в $71 млн.

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Теги: гольф реклама президент фінансування гроші Дональд Трамп

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