У Збройних силах зафіксували 155 випадків коронавірусу за добу

Всього за час пандемії в ЗСУ одужали 4627 військовослужбовців

За добу у Збройних силах України зафіксовано 155 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19. Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ.

«Станом на 10:00 8 листопада у Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу Covid-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 2230 осіб. Всього за час пандемії одужало – 4627 осіб, летальних випадків – 19», – йдеться у повідомленні командування.

Зазначається, що наразі на ізоляції, у тому числі самоізоляції, перебуває 390 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби – 35 осіб.

«За минулу добу зареєстровано 155 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19. З них у закладах охорони здоров’я перебуває 18 осіб», – зазначили у пресслужбі.

За даними командування, стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування. Крім того, на лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 137 осіб, їх стан також задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Коронавірус в Україні

Всього 450934

Хворіють 238393

Одужали 204229

Померли 8312

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Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 7 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 9397 людей. Це на 1349 осіб менше, ніж у попередній день (10746).

Також відомо, що одужали 2637 осіб (у попередній день 8685), а 138 – померло від ускладнень (вчора 187 людей).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 8 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 460331 особа, одужали 206866 осіб, летальних випадків – 8450 осіб.

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