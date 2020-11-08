  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Здоров'я

    У Збройних силах зафіксували 155 випадків коронавірусу за добу

    • Розсилка
    За даними командування, стан здоров&rsquo;я пацієнтів задовільний - У Збройних силах зафіксували 155 випадків коронавірусу за добу
    За даними командування, стан здоров’я пацієнтів задовільний

    Всього за час пандемії в ЗСУ одужали 4627 військовослужбовців

    За добу у Збройних силах України зафіксовано 155 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19. Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ.

    «Станом на 10:00 8 листопада у Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу Covid-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 2230 осіб. Всього за час пандемії одужало – 4627 осіб, летальних випадків – 19», – йдеться у повідомленні командування.

    Зазначається, що наразі на ізоляції, у тому числі самоізоляції, перебуває 390 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби – 35 осіб.

    «За минулу добу зареєстровано 155 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19. З них у закладах охорони здоров’я перебуває 18 осіб», – зазначили у пресслужбі.

    За даними командування, стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування. Крім того, на лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 137 осіб, їх стан також задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      450934
    • Хворіють
      238393
    • Одужали
      204229
    • Померли
      8312

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 7 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 9397 людей. Це на 1349 осіб менше, ніж у попередній день (10746). 

    Також відомо, що одужали 2637 осіб (у попередній день 8685), а 138 – померло від ускладнень (вчора 187 людей).

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 8 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 460331 особа, одужали 206866 осіб, летальних випадків – 8450 осіб.

    Читайте також:
    Covid-19 і Україна. П’ять поганих новин від аналітиків
    ЗСУ Україна епідемія коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies