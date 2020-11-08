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    У столиці зафіксували 943 нових хворих на коронавірус

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    <p>У Києві від ускладнень, спричинених коронавірусом померло 15 людей</p> - У столиці зафіксували 943 нових хворих на коронавірус

    У Києві від ускладнень, спричинених коронавірусом померло 15 людей

    Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Шевченківському районі

    На коронавірус у столиці захворіли ще 943 людини. 15 хворих померли. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

    «Вірус у столиці не відступає. За минулу добу в Києві виявили ще 943 хворих. Померли 15 людей. Усього коронавірус забрав життя 867 киян. На сьогодні в столиці вже 44 172 підтверджених випадків захворювання на Covid-19», – повідомив Кличко.

    Захворіли: 526 жінок віком від 18 до 95 років і 371 чоловік віком від 18 до 95 років. А також 24 дівчинки від двох років до 17 та 22 хлопчики від двох місяців до 17 років. Захворіли, зокрема, і 27 медиків.

    До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 97 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

    Одужали в столиці ще 117 людей. Всього коронавірус подолали 16 497 мешканців Києва. 

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    «Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Шевченківському районі – 158, в Деснянському – 128 та 111 випадків – у Дніпровському районі, – зауважив мер Києва. – Дбайте про своє здоров’я та здоров’я тих, хто поруч. Своїм свідомим ставленням ми можемо упередити стрімке поширення хвороби!» – наголосив Віталій Кличко. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      450934
    • Хворіють
      238393
    • Одужали
      204229
    • Померли
      8312

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 7 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 9397 людей. Це на 1349 осіб менше, ніж у попередній день (10746). 

    Також відомо, що одужали 2637 осіб (у попередній день 8685), а 138 – померло від ускладнень (вчора 187 людей).

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 8 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 460331 особа, одужали 206866 осіб, летальних випадків – 8450 осіб.

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