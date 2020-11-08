Оперативні дані: в Україні за добу коронавірус виявили у 9397 людей

За минулу добу одужали 2637 осіб

В Україні за минулу добу, 7 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 9397 людей. Це на 1349 осіб менше, ніж у попередній день (10746). Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Також відомо, що одужали 2637 осіб (у попередній день 8685), а 138 – померло від ускладнень (вчора 187 людей).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 8 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 460331 особа, одужали 206866 осіб, летальних випадків – 8450 осіб.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу підтвердили 10746 нових випадків коронавірусу. Також зафіксовано 187 летальних випадків.

Протягом минулої доби одужало – 8685 осіб.

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