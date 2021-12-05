Удар по печінці та нирках: МОЗ розвінчав популярний міф

Споживання сечі повертає все сміття, якого організм позбувся, назад у тіло людини

У МОЗ заявили, що інформація про те, що практикування уринотерапії може покращити здоров'я, є міфом. Насправді уринотерапія лише посилює навантаження на нирки і може спричинити нові хвороби. Про це йдеться у повідомленні МОЗ, опублікованому у Facebook.

«Уринотерапія призводить до надмірного навантаження на нирки і печінку, провокує розвиток нових захворювань. Міф про лікувальні властивості уринотерапії, на жаль, продовжує жити. Довірливі люди, прочитавши рекомендації псевдомедиків або почувши поради від близьких і знайомих, вирішують вживати власну сечу, щоб позбутися хвороб або поліпшити здоров'я. Проте такий варварський метод лікування може призвести до ниркової недостатності через посилене навантаження на нирки, а в крайніх випадках – смерть», – наголосили у МОЗ.

У МОЗ також додали, що уринотерапія – це псевдонауковий метод нетрадиційної медицини, що передбачає вживання сечі як лікарського засобу. Серед народних порад можна зустріти рекомендації щодо втирання сечі та навіть її споживання всередину.

«Але робити це дуже небезпечно для здоров'я, і ось чому. Сеча формується у процесі фільтрації плазми у нирках. Коли плазма проходить через ниркові канали, вода та необхідні для організму речовини всмоктуються, а непотрібні та побічні сполуки (сечовина, токсини та ін.) через сечоводи потрапляють до сечового міхура. У сечі здорової людини містяться сечовина, креатинін, сечова кислота, аміак та інші речовини, накопичення в організмі яких може спровокувати серйозні захворювання. Сеча хворої людини може містити ацетон, солі важких металів, бактерії та інші домішки. Споживання сечі повертає все сміття, якого організм позбувся, назад у тіло людини. Тому нирки і печінка змушені працювати інтенсивніше, щоб знову позбавитися отруйних речовин. Це може призвести до порушення функціонування організму», – пояснили у МОЗ.

Там також зазначили, що якщо людина вирішує пити сечу, полоскати нею горло чи ніс, робити компреси і навіть клізми із сечею, то вона обирає неприродний та недоведений спосіб лікування. Людина піддає власне здоров'я ймовірності виникнення захворювань, оскільки отруює організм кінцевими продуктами азотистого обміну. Ознаками такого отруєння є перманентне блювання, діарея, подразнення шлунково-кишкового тракту.

Якщо людина страждає на пієлонефрит (запалення нирок) або іншу інфекційну хворобу сечостатевої системи, то збудники хвороби при вживанні сечі можуть стати причинами інших захворювань та реінфекції.

Люди, які практикують компреси з сечею, нібито знезаражують і загоюють відкриті рани, вибирають прямий шлях до нагноєння цих ділянок.

Відомство закликає українців користуватися перевіреними джерелами та даними доказової медицини та не займатися самолікуванням, тим більше псевдонауковими методами.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що група вчених із США, Індії та Великобританії представила клінічні докази того, що за допомогою інноваційного аналізу крові можна виявляти скупчення ракових клітин у пацієнтів, які не мають симптомів.

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