Науковці розробили пристрій для самостійної діагностики раку



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Розроблено технологію для швидкої самостійної діагностики раку

Пристрій можна застосовувати як в лікарнях, так і в домашніх умовах, не звертаючись в лабораторії, уточнюють його розробники

У Канаді інженери університетів Макмастера і Брока створили пристрій для виявлення раку, який працює на зразок моніторів, які використовують діабетики для визначення рівня цукру в крові.

Про це пише Science Daily.

«Прототип був розроблений для відстеження простатичних специфічних антигенів (PGA), але технологію можна адаптувати і для вимірювання інших маркерів, будь то рак або інші хронічні захворювання», - пояснюють автори пристрою.

На думку вчених, можливість отримувати таку інформацію на дому значно полегшила б життя пацієнтів і забезпечила б лікарів точною та актуальною інформацією про перебіг терапії і стан здоров'я хворих - без зайвих витрат для системи охорони здоров'я і самого пацієнта.

«Це ще один крок до справжньої персоналізованої медицини, - сказала Лейла Солеймані, біоінженер і один з керівників проекту. - Ми відходимо від централізованого, лабораторного обладнання для такого роду тестів. Він зробить моніторинг набагато доступнішим і скоротить кількість необхідних відвідувань пацієнтом лікарні для здачі крові».

Однак винахід повинен пройти масштабніші випробування і отримати дозвіл від регулюючих органів для його масового випуску, уточнюють розробники.