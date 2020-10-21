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    Здоров'я

    Науковці розробили пристрій для самостійної діагностики раку

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    Розроблено технологію для швидкої самостійної діагностики раку - Науковці розробили пристрій для самостійної діагностики раку
    Розроблено технологію для швидкої самостійної діагностики раку

    Пристрій можна застосовувати як в лікарнях, так і в домашніх умовах, не звертаючись в лабораторії, уточнюють його розробники

    У Канаді інженери університетів Макмастера і Брока створили пристрій для виявлення раку, який працює на зразок моніторів, які використовують діабетики для визначення рівня цукру в крові.

    Про це пише Science Daily.

    «Прототип був розроблений для відстеження простатичних специфічних антигенів (PGA), але технологію можна адаптувати і для вимірювання інших маркерів, будь то рак або інші хронічні захворювання», - пояснюють автори пристрою.

    На думку вчених, можливість отримувати таку інформацію на дому значно полегшила б життя пацієнтів і забезпечила б лікарів точною та актуальною інформацією про перебіг терапії і стан здоров'я хворих - без зайвих витрат для системи охорони здоров'я і самого пацієнта.

    «Це ще один крок до справжньої персоналізованої медицини, - сказала Лейла Солеймані, біоінженер і один з керівників проекту. - Ми відходимо від централізованого, лабораторного обладнання для такого роду тестів. Він зробить моніторинг набагато доступнішим і скоротить кількість необхідних відвідувань пацієнтом лікарні для здачі крові».

    Однак винахід повинен пройти масштабніші випробування і отримати дозвіл від регулюючих органів для його масового випуску, уточнюють розробники.

    рак
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