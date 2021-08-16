Вчені назвали симптоми раку підшлункової залози

Рак підшлункової залози займає шосте місце за поширеністю серед онкологічних захворювань дорослого населення.

Вчені з Колумбійського університету в США перерахували ознаки, за якими можна своєчасно виявити ракову пухлину підшлункової залози. Про це йдеться в дослідженні, опублікованому на сайті ColumbiaSurgery.

За словами фахівців, розвиток перших симптомів відбувається непомітно, тому пацієнти часто навіть не підозрюють про наявність хвороби та її небезпеки. Пояснюється це особливvc розташуванням підшлункової залози, тому пухлина може збільшуватися роками безболісно.

Як стверджують автори наукової роботи, одним з характерних ознак захворювання є поява жовтих шкірних покривів і білків очей (жовтяниця). У крові накопичується компонент жовчі (білірубін), який виробляється печінкою як продукт розпаду старих червоних кров'яних тілець і потім виводиться з організму при нормальних умовах, пише Life.ru.

Також ознакою раку підшлункової є порушення роботи шлунково-кишкового тракту у вигляді болю в животі, діареї і нудоти.Крім того, про злоякісну пухлину може говорити гострий біль в області середньої і нижньої частини спини, яка не проходить протягом декількох тижнів, оскільки новоутворення збільшується в розмірах і починає тиснути на сусідні органи.

Про порушення роботи підшлункової залози свідчить і раптовий діабет, який може привести до ракових захворювань. Пацієнти з пухлиною часто різко втрачають вагу, зазвичай це пов'язано з нестачею функціональних ферментів.

Рак підшлункової залози займає шосте місце за поширеністю серед онкологічних захворювань дорослого населення. У 2020 році летальність від цього виду раку в світі склала 93,99%.