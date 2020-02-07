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    Здоров'я

    Рак будуть діагностувати за аналізом крові

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    Пухлини з новим аналізом крові можна виявляти у людей з раком без симптомів - Рак будуть діагностувати за аналізом крові
    Пухлини з новим аналізом крові можна виявляти у людей з раком без симптомів

    Комерційне використання тесту почнеться вже в найближчому майбутньому

    Група вчених із США, Індії та Великобританії представила клінічні докази того, що за допомогою інноваційного аналізу крові можна виявляти скупчення ракових клітин у пацієнтів, які не мають симптомів.

    Це неінвазивний і у високому ступені надійний тест, який спрощує виявлення пухлин, що робить цей процес більш швидким і менш витратним. Очікується, що комерційне використання тесту почнеться вже в найближчому майбутньому.

    Це перше дослідження, що оцінює наявність циркулюючих пухлинних емболій у понад 16 тисяч осіб, яке показало, що таким чином можна виявляти рак.

    Коли кластери клітин відокремлюються від пухлин на ранніх стадіях і потрапляють в кровотік, їх можна акуратно ізолювати. Співвідношення при цьому становить кілька сотень злоякісних клітин на 100 млн звичайних в 10 мл крові. Майже всі зразки раку під час дослідження мали кластери клітин, а серед людей без раку вони зустрічалися вкрай рідко.

    Важливим є те, що пухлини з новим аналізом крові можна виявляти у людей з раком без симптомів. Хвороба у них знаходиться на ранній стадії, коли ймовірність повної перемоги є максимальною, а прогнози найсприятливішими. Більшість пухлин на пізніх стадіях невиліковні і пацієнтам лише допомагають протягнути на кілька років або місяців довше, ніж якби вони не лікувалися зовсім.

    здоров'я США хвороби рак
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