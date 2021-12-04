На Чернігівщині сміттєвоз на смерть збив шестирічну дитину

Водію загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років

На Чернігівщині в місті Ніжин сміттєвоз збив шестирічну дитину, від отриманих ушкоджень дівчинка загинула. Про це повідомляє поліція Чернігівської області.

Інцидент стався сьогодні, 4 грудня, близько 15:00.

За попередньою інформацією, дівчинка разом із мамою викинули сміття в контейнер та йшли в бік зупинки громадського транспорту. В цей час з майданчика виїхав сміттєвоз. Ймовірно, він зачепив дитину.

Правоохоронці затримали 53-річного водія машини, нині з ним тривають першочергові слідчі дії.

Поліція розслідує обставини дорожньо-транспортної пригоди у рамках провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого), що караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває.

Як повідомлялося, 24 листопада Бориспільському районі поблизу села Матрусівка сталося зіткнення вантажівки Renault Magnum та легковиків ВАЗ і Ford Fusion.