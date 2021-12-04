Вчені виявили мутації коронавірусу, що знижують ефективність лікування

Чим довше вірус реплікується в організмі людини, тим більша ймовірність того, що він продовжить еволюціонувати у бік більшої стійкості до імунітету

Вчені Гарвардської медичної школи виявили кілька ймовірних мутацій, які дозволять коронавірусу ухилятися від імунного захисту, а також знижувати ефективність лікування на основі антитіл. Це також стосується природного імунітету, придбаного в результаті інфекцій або вакцинації, йдеться в статті, опублікованій у журналі Science.

Вчені попередили, що результати дослідження не можуть бути безпосередньо застосовні до штаму «омікрон», оскільки поведінка цього варіанту залежатиме від його власного унікального набору мутацій.

На думку авторів дослідження, чим довше вірус реплікується в організмі людини, тим більша ймовірність того, що він продовжить еволюціонувати у бік більшої стійкості до імунітету та лікування за допомогою антитіл.

Все це означає, що необхідно запобігти поширенню коронавірусу, включаючи масову вакцинацію у всьому світі, щоб зупинити його еволюцію.

Штам коронавірусу, який одержав у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) позначення «омікрон», виявлено у листопаді поточного року на півдні Африки. На думку експертів, він може виявитися більш патогенним, ніж інші варіанти коронавірусу. У ВООЗ пізніше повідомили про високу ймовірність глобального розповсюдження «омікрону».

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