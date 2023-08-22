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Україна почала лікувати пацієнтів із рідкісною хворобою

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна почала лікувати пацієнтів із рідкісною хворобою
Першою дитиною в Україні, яка розпочала лікування унікальним препаратом, стала восьмирічна Аліна
фото: МОЗ

Альфа-манозидоз виникає через мутацію в гені

В Україні вперше на пострадянському просторі почали лікувати пацієнтів із рідкісною хворобою – альфа-манозидоз. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

«Це генетичне захворювання. Хвороба виникає через мутацію в гені, що кодує фермент альфа-манозидазу. Без лікування у пацієнтів прогресує ураження кісток, легень, серця, головного мозку. Часто люди з цим захворюванням у дорослому віці не можуть самостійно ходити, страждають на затримки в розвитку», – йдеться в повідомленні.

У світі існує єдине лікування цього захворювання. Пацієнтам внутрішньовенно вводиться фермент, якого не вистачає в клітинах. Це рідкісне та дороговартісне лікування, яке підходить не всім пацієнтам. Проте воно зупиняє прогресування хвороби та частково прибирає вже наявні наслідки.

Першою дитиною в Україні, яка розпочала лікування унікальним препаратом, стала восьмирічна Аліна. – «Дівчинка з народження мала слабке здоров’я, часто хворіла на бронхіти, проте причину недуг лікарі довго встановити не могли. У дівчинки є проблеми із зором та слухом, кістками, наявний вторинний імунодефіцит, але вона ходить в школу та може повноцінно навчатися.

Ліки потрібно вводити раз на тиждень постійно.

Теги: дитина хвороби Міністерство охорони здоров'я

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