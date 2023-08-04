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Хвороби, які є приводом для звільнення від мобілізації: список

Діана Гасюк
glavcom.ua
Хвороби, які є приводом для звільнення від мобілізації: список
фото з відкритих джерел

Деякі громадяни можуть бути непридатні до військової служби за станом здоров'я 

Під час воєнного стану та загальної мобілізації є чоловіки та жінки, яких не можуть призвати до армії через наявність певних хвороб. Список цих захворювань прописано в Законі України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» у доповненні «Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України».

Люди, у яких діагностовано серйозні патології, звільняються від обов'язку проходити військову службу та мобілізації. Серед них – шизофренія, розумова відсталість, відсутність кінцівок, сліпота й глухота.

Крім того, законодавство також передбачає визначення певних захворювань, за яких людину можуть тимчасово або довічно звільнити від виконання військової служби, як у мирний час, так і в період воєнних дій. Це включає різні хронічні захворювання, серйозні травми, психічні розлади й інші медичні стани, які можуть створювати обмеження для виконання обов'язків військової служби.

До таких хвороб належать:

  • розлади психіки та поведінки;
  • захворювання нервової системи – гостра форма менінгіту, енцефаліту, мієліту, енцефаломієліту, внутрішньочерепний або внутрішньохребцевий абсцес, системна атрофія, дегенеративні патології, церебральна форма паралічу, паралітичний синдром, хвороба Паркінсона, міастемія, дорсалгія, радикулопатія, цервікалгія, ішіас, люмбаго;
  • захворювання органів зору – умовно непридатними у воєнний час вважаються особи, які мають серйозні анатомічні дефекти повік, орбіт або очної кон'юнктиви, що супроводжуються вираженим порушенням рухових або зорових функцій на обох очах;
  • хвороби органів слуху – якщо особа має стійку, повну глухоту на обидва вуха або глухонімоту, що має виражені вестибулярно-вегетативні порушення, які супроводжуються виникненням симптомів хвороби Меньєра, то вона не підлягає мобілізації;
  • хвороби системи кровообігу – якщо важкі форми таких захворювань, то людина непридатна до служби в армії;
    хвороби дихальної системи – від служби в армії звільняються чоловіки, які страждають на хронічну форму бронхіту й пневмонії або мають важку форму бронхіальної астми;
  • патології сечостатевої системи – важкий нефротичний синдром, хронічний інтерстиціальний нефрит, гострий пієліт, пієлонефрит, тубулоінтерстиціальний нефрит, хронічний первинний пієлонефрит, нефропатія, ниркова недостатність, гідронефроз;
  • хвороби травної системи – щелепно-лицьові аномалії, зокрема аномалії прикусу, що супроводжуються порушенням дихання, нюху, а також ковтальної, мовленнєвої та жувальної функції;
  • захворювання кісток – особи, які страждають на виражену деформацію або дефекти пальців кисті, стоп, важку форму плоскостопості, фібробластичні патології з порушенням рухової активності, не підлягають призову;
  • важка форма вірусних гепатитів, що погано піддається лікуванню та супроводжується вираженим порушенням у роботі органів і систем;
  • онкологічні захворювання – особи, які мають онкозахворювання та встановлений невиліковний діагноз, не можуть бути мобілізовані на військову службу;
  • ВІЛ-інфекція – якщо супроводжується розвитком паразитарних або інфекційних захворювань, утворенням злоякісних пухлинних процесів, іншими уточненими захворюваннями, то людина вважається непридатною до військової служби.

Раніше повідомлялося, що в Україні з 1 серпня 2023 набувають чинності нові правила мобілізації. Насамперед зміни стосуються умов служби строковиків у період дії воєнного стану.

Нагадаємо, що Комітет Верховної Ради підтримав продовження воєнного стану та мобілізації. Воєнний стан в Україні через повномасштабну російську агресію триватиме як мінімум до 15 листопада 2023 року.

Теги: воєнний стан звільнення діагноз хвороба мобілізація Україна

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