«Ожиріння – це хвороба». «Слуга» Безугла знову взялася за скандал із директоркою музею Голодомору

Безугла на прикладі свого медичного минулого лікаря-терапевта взялася аналізувати від чого у людей буває ожиріння

Мар’яна Безугла: «Зверніть увагу, ускладнення – це значить, спочатку ожиріння, а потім розвивається, що нижче»

Народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла продовжує розвивати тему бодішеймінгу довкола директорки музею Голодомору в Києві Лесі Гасиджак. Парламентарка опосередковано обговорює фігуру директорки музею у Facebook.

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Безугла на прикладі свого медичного минулого лікаря-терапевта взялася аналізувати від чого у людей буває ожиріння та які воно має наслідки для людського організму. У довжелезному медичному списку перераховуються негативні впливи зайвої ваги на фізичне та психо-емоційне самопочуття людини.

«Відповідаючи на численні запитання до однієї з попередніх публікацій. Чому ожиріння – хвороба і які ускладнення, тощо. Знайшла свій древній конспект, ще коли була лікарем-терапевтом. Із статті американського порталу доказової медицини Medscape. Кому буде корисний, досі актуальний. Чому публікую? Напишу в наступному пості. Зверніть увагу, «ускладнення – це значить, спочатку ожиріння, а потім розвивається, що нижче. Людину вважають хворою, якщо індекс маси тіла (ІМТ), показник, який можна обрахувати розділивши вагу людини у кілограмах на зведений у квадрат зріст людини в метрах, перевищує 30 кг/м2. Тобто, якщо у вас зріст 170, а маса тіла 97 кг, то Ваш ІМТ=33,6 і т.д», – вдалася до медичних нюансів нардепка.

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Раніше нардепка заявила, що музей Голодомору не може очолювати людина з ожирінням натякаючи на зайву вагу пані Гасиджак .

На думку нардепки, Мінкульт не повинен був призначати Гасиджак виконувачкою обов’язки директора музею Голодомору. «Це контекстне недопрацювання Мінкульту, одне з багатьох», – сказала Безугла. Також парламентарка заявила, що Гасиджак мала б зробити «смислову заяву», а не подавати до суду.