  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    Українських туристів попередили про ще один коронавірус на Близькому Сході

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Зараження MERS-CoV відбувається внаслідок прямого або непрямого контакту з верблюдами - Українських туристів попередили про ще один коронавірус на Близькому Сході
    Зараження MERS-CoV відбувається внаслідок прямого або непрямого контакту з верблюдами
    Фото: freepik.com

    Всесвітня організація охорони здоров'я у період з 1 січня до 11 березня 2021 зафіксувала в Саудівській Аравії сім нових випадків МЕRS-CoV

    Центр громадського здоров'я МОЗ України попередив українських туристів про циркуляцію в країнах Близького Сходу коронавірусу МЕRS-CoV. Цей вірус викликає близькосхідний респіраторний синдром.

    Про це йдеться в повідомленні на сайті ЦГЗ.

    Всесвітня організація охорони здоров'я у період з 1 січня до 11 березня 2021 зафіксувала в Саудівській Аравії сім нових випадків МЕRS-CoV, три з них - летальні. До цього випадки коронавірусу фіксували в Омані, Катарі, Ірані, Йорданії, Кувейті, Ємені, Об'єднаних Арабських Еміратах.

    Заразитися цим коронавірусом можна внаслідок прямого або не прямого контакту з верблюдами. Від людини до людини вірус передається, в основному, тільки в межах родини.

    Перебіг хвороби може бути безсимптомним, але може й супроводжуватися важкими клінічними проявами: високою температурою, кашлем та задишкою, часто діагностують пневмонію.

    ВООЗ застережує мандрівників перед відвідуванням країн Близького Сходу та просить дотримуватись наступних рекомендацій:

    • уникайте близького контакту з тваринами, особливо з верблюдами;
    • уникайте споживання сирого верблюжого молока чи вживання м’яса, яке не було належним чином оброблено;
    • утримуйтесь від відвідування місць масового скупчення людей;
    • дотримуйтесь загальних правил заходів гігієни, таких як регулярне миття рук до і після торкання тварин та уникнення контакту з хворими тваринами, дотримуйтесь практики гігієни харчових продуктів.

    Раніше цього тижня повідомлялося, що циркулювання «британського» штаму коронавірусу зафіксоване у 21 регіоні, а в Полтавській області зафіксований південноафриканський штам Covid-19.

    Зазначимо, за прогнозами ВООЗ, світ наближається до найвищого рівня поширення Covid-19.

    Читайте також:
    Теги: хвороби вірус ВООЗ коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies