Українських туристів попередили про ще один коронавірус на Близькому Сході
Всесвітня організація охорони здоров'я у період з 1 січня до 11 березня 2021 зафіксувала в Саудівській Аравії сім нових випадків МЕRS-CoV
Центр громадського здоров'я МОЗ України попередив українських туристів про циркуляцію в країнах Близького Сходу коронавірусу МЕRS-CoV. Цей вірус викликає близькосхідний респіраторний синдром.
Про це йдеться в повідомленні на сайті ЦГЗ.
Всесвітня організація охорони здоров'я у період з 1 січня до 11 березня 2021 зафіксувала в Саудівській Аравії сім нових випадків МЕRS-CoV, три з них - летальні. До цього випадки коронавірусу фіксували в Омані, Катарі, Ірані, Йорданії, Кувейті, Ємені, Об'єднаних Арабських Еміратах.
Заразитися цим коронавірусом можна внаслідок прямого або не прямого контакту з верблюдами. Від людини до людини вірус передається, в основному, тільки в межах родини.
Перебіг хвороби може бути безсимптомним, але може й супроводжуватися важкими клінічними проявами: високою температурою, кашлем та задишкою, часто діагностують пневмонію.
ВООЗ застережує мандрівників перед відвідуванням країн Близького Сходу та просить дотримуватись наступних рекомендацій:
- уникайте близького контакту з тваринами, особливо з верблюдами;
- уникайте споживання сирого верблюжого молока чи вживання м’яса, яке не було належним чином оброблено;
- утримуйтесь від відвідування місць масового скупчення людей;
- дотримуйтесь загальних правил заходів гігієни, таких як регулярне миття рук до і після торкання тварин та уникнення контакту з хворими тваринами, дотримуйтесь практики гігієни харчових продуктів.
Раніше цього тижня повідомлялося, що циркулювання «британського» штаму коронавірусу зафіксоване у 21 регіоні, а в Полтавській області зафіксований південноафриканський штам Covid-19.
Зазначимо, за прогнозами ВООЗ, світ наближається до найвищого рівня поширення Covid-19.