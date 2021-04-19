Українських туристів попередили про ще один коронавірус на Близькому Сході

Зараження MERS-CoV відбувається внаслідок прямого або непрямого контакту з верблюдами

Всесвітня організація охорони здоров'я у період з 1 січня до 11 березня 2021 зафіксувала в Саудівській Аравії сім нових випадків МЕRS-CoV

Центр громадського здоров'я МОЗ України попередив українських туристів про циркуляцію в країнах Близького Сходу коронавірусу МЕRS-CoV. Цей вірус викликає близькосхідний респіраторний синдром.

Про це йдеться в повідомленні на сайті ЦГЗ.

Всесвітня організація охорони здоров'я у період з 1 січня до 11 березня 2021 зафіксувала в Саудівській Аравії сім нових випадків МЕRS-CoV, три з них - летальні. До цього випадки коронавірусу фіксували в Омані, Катарі, Ірані, Йорданії, Кувейті, Ємені, Об'єднаних Арабських Еміратах.

Заразитися цим коронавірусом можна внаслідок прямого або не прямого контакту з верблюдами. Від людини до людини вірус передається, в основному, тільки в межах родини.

Перебіг хвороби може бути безсимптомним, але може й супроводжуватися важкими клінічними проявами: високою температурою, кашлем та задишкою, часто діагностують пневмонію.

ВООЗ застережує мандрівників перед відвідуванням країн Близького Сходу та просить дотримуватись наступних рекомендацій:

уникайте близького контакту з тваринами, особливо з верблюдами;

уникайте споживання сирого верблюжого молока чи вживання м’яса, яке не було належним чином оброблено;

утримуйтесь від відвідування місць масового скупчення людей;

дотримуйтесь загальних правил заходів гігієни, таких як регулярне миття рук до і після торкання тварин та уникнення контакту з хворими тваринами, дотримуйтесь практики гігієни харчових продуктів.

Раніше цього тижня повідомлялося, що циркулювання «британського» штаму коронавірусу зафіксоване у 21 регіоні, а в Полтавській області зафіксований південноафриканський штам Covid-19.

Зазначимо, за прогнозами ВООЗ, світ наближається до найвищого рівня поширення Covid-19.