Франція вводить десятиденний карантин для туристів з п'яти країн
Всі, хто прибуває з п'яти країн, повинні будуть перейти на самоізоляцію
Всі, хто прибуває з цих країн, повинні будуть перейти на самоізоляцію, або їм доведеться заплатити штраф. Авіасполучення з цими країнами припинятися не буде.
Попри це, вже відомо, що рейси з Бразилії припинені, принаймні, до 23 квітня через побоювання з приводу «бразильського» штаму коронавірусу. Фахівці у Франції наполягають на його особливій небезпеці.
«Ми помітили, що ситуація погіршується, і саме тому ми вирішили призупинити всі польоти між Бразилією та Францією до подальшого повідомлення», – заявив прем'єр-міністр країни Жан Кастекс.
Такий режим буде діяти до нового розпорядження уряду.
З початку пандемії у Франції виявили понад 5 млн випадків зараження коронавірусом, понад 94 тисячі з них летальні.
Сплеск захворюваності пояснюється стрімким поширенням варіанту коронавірусу P.1, який вперше був виявлений в бразильському місті Манаус у січні 2021 року.
Раніше цього тижня повідомлялося, що циркулювання «британського» штаму коронавірусу зафіксоване у 21 регіоні, а в Полтавській області зафіксований південноафриканський штам Covid-19.
Зазначимо, за прогнозами ВООЗ, світ наближається до найвищого рівня поширення Covid-19.