Франція вводить десятиденний карантин для туристів з п'яти країн

Всі, хто прибуває з п'яти країн, повинні будуть перейти на самоізоляцію

Франція введе десятиденний обов’язковий карантин для тих, хто прибуває з Аргентини, Бразилії, Чилі, Південної Африки та регіону Гвіана, через побоювання нових штамів коронавірусу. Про це повідомляє France24.

Всі, хто прибуває з цих країн, повинні будуть перейти на самоізоляцію, або їм доведеться заплатити штраф. Авіасполучення з цими країнами припинятися не буде.

Попри це, вже відомо, що рейси з Бразилії припинені, принаймні, до 23 квітня через побоювання з приводу «бразильського» штаму коронавірусу. Фахівці у Франції наполягають на його особливій небезпеці.

«Ми помітили, що ситуація погіршується, і саме тому ми вирішили призупинити всі польоти між Бразилією та Францією до подальшого повідомлення», – заявив прем'єр-міністр країни Жан Кастекс.

Такий режим буде діяти до нового розпорядження уряду.

З початку пандемії у Франції виявили понад 5 млн випадків зараження коронавірусом, понад 94 тисячі з них летальні.

Сплеск захворюваності пояснюється стрімким поширенням варіанту коронавірусу P.1, який вперше був виявлений в бразильському місті Манаус у січні 2021 року.

Раніше цього тижня повідомлялося, що циркулювання «британського» штаму коронавірусу зафіксоване у 21 регіоні, а в Полтавській області зафіксований південноафриканський штам Covid-19.

Зазначимо, за прогнозами ВООЗ, світ наближається до найвищого рівня поширення Covid-19.