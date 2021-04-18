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    Франція вводить десятиденний карантин для туристів з п'яти країн

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    Франція вводить десятиденний карантин для туристів з п'яти країн - Франція вводить десятиденний карантин для туристів з п'яти країн
    Франція вводить десятиденний карантин для туристів з п'яти країн
    Фото: timesnewsexpress

    Всі, хто прибуває з п'яти країн, повинні будуть перейти на самоізоляцію

    Франція введе десятиденний обов’язковий карантин для тих, хто прибуває з Аргентини, Бразилії, Чилі, Південної Африки та регіону Гвіана, через побоювання нових штамів коронавірусу. Про це повідомляє France24.

    Всі, хто прибуває з цих країн, повинні будуть перейти на самоізоляцію, або їм доведеться заплатити штраф. Авіасполучення з цими країнами припинятися не буде.

    Попри це, вже відомо, що рейси з Бразилії припинені, принаймні, до 23 квітня через побоювання з приводу «бразильського» штаму коронавірусу. Фахівці у Франції наполягають на його особливій небезпеці.

    «Ми помітили, що ситуація погіршується, і саме тому ми вирішили призупинити всі польоти між Бразилією та Францією до подальшого повідомлення», – заявив прем'єр-міністр країни Жан Кастекс.

    Такий режим буде діяти до нового розпорядження уряду.

    З початку пандемії у Франції виявили понад 5 млн випадків зараження коронавірусом, понад 94 тисячі з них летальні.

    Сплеск захворюваності пояснюється стрімким поширенням варіанту коронавірусу P.1, який вперше був виявлений в бразильському місті Манаус у січні 2021 року.

    Раніше цього тижня повідомлялося, що циркулювання «британського» штаму коронавірусу зафіксоване у 21 регіоні, а в Полтавській області зафіксований південноафриканський штам Covid-19.

    Зазначимо, за прогнозами ВООЗ, світ наближається до найвищого рівня поширення Covid-19.

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    Теги: Франція штраф карантин Чилі коронавірус
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