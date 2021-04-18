Влада Бразилії радить не планувати вагітність через новий штам Covid-19

Станом на 18 квітня Бразилія посідає третє місце у світі за кількістю виявлених випадків

Міністр охорони здоров’я Бразилії Рафаель Парент попросив жінок не планувати вагітність, поки поширення Covid-19 не піде на спад. Про це повідомляє агентство Reuters.

Штам коронавірусу, який циркулює в країні, впливає на майбутніх матерів більше, ніж попередні.

За словами міністра, медична система в країні перевантажена, бразильський штам коронавірусу передається швидше за інші та діє більш агресивно саме на вагітних жінок.

«Клінічний досвід спеціалістів свідчить, що цей новий штам діє більш агресивно на вагітних жінок. Якщо це можливо, трохи відкладіть вагітність до кращого моменту», — наголосив міністр.

Бразилія є одним із епіцентрів поширення Covid-19 та станом на 18 квітня посідає третє місце у світі за кількістю виявлених випадків. Останні кілька днів там фіксують рекордні цифри летальних випадків. У країні коронавірус виявили вже в понад 13,9 млн людей, 12,3 млн – одужали, майже 372 тисячі – померли.

Раніше цього тижня повідомлялося, що циркулювання «британського» штаму коронавірусу зафіксоване у 21 регіоні, а в Полтавській області зафіксований південноафриканський штам Covid-19.

Зазначимо, за прогнозами ВООЗ, світ наближається до найвищого рівня поширення Covid-19.