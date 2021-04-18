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    Жертвами коронавірусу в світі стали 3 млн осіб

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    Жертвами коронавірусу в світі стали 3 млн осіб - Жертвами коронавірусу в світі стали 3 млн осіб
    Жертвами коронавірусу в світі стали 3 млн осіб
    Фото з відкритих джерел

    Україна за кількістю померлих із Covid-19 наразі на 18 місці

    Жертвами коронавірусної інфекції стало станом на 18 квітня 3,003 млн жителів планети. Про це свідчать дані Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

    Протягом останньої доби на Землі померло понад 11 тис. інфікованих Covid-19.

    Рекордну смертність ВООЗ зафіксувала 28 січня, тоді впродовж доби померло 16 742 людини.

    За даними американського Університету Джонса Гопкінса, що відстежує поширення інфекції, станом на 18 квітня загальна смертність від Covid-19 становить у світі 3,013 млн.

    У п'ятірку країн із найбільшою кількістю смертей потрапили США (567 тис.), Бразилія (371 тис.), Мексика (212 тис.), Індія (177 тис.) і Великобританія (127 тис.).

    Україна за кількістю померлих із Covid-19 наразі на 18 місці (41,5 тис.).

    Від початку пандемії у світі зареєстровано 140,3 млн випадків коронавірусної інфекції за даними ВООЗ та 140,8 млн – за даними Університету Джонса Гопкінса.

    Раніше цього тижня повідомлялося, що циркулювання «британського» штаму коронавірусу зафіксоване у 21 регіоні, а в Полтавській області зафіксований південноафриканський штам Covid-19.

    Зазначимо, за прогнозами ВООЗ, світ наближається до найвищого рівня поширення Covid-19.

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    Теги: США Індія Бразилія Україна Мексика ВООЗ
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