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Ляшко розповів, як фармацевтичний ринок України переходить на правові стандарти ЄС

Христина Жиренко
glavcom.ua
Ляшко розповів, як фармацевтичний ринок України переходить на правові стандарти ЄС
Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України
фото з відкритих джерел

Новий закон сприятиме покращенню доступності ліків для українців в усьому світі

Президент України підписав проєкт нового закону України «Про лікарські засоби». Документ гармонізує українське законодавство, що регулює правовідносини у сфері лікарських засобів, з нормативно-правовими актами Європейського Союзу. Також він запроваджує єдину термінологію та правила регулювання фармацевтичного ринку.

Як пояснив глава МОЗ Віктор Ляшко, оновлений закон імплементує найкращі європейські практики регулювання фармацевтичної галузі, передає Уніан.

«Триває підготовка до вступу України в Європейський Союз, тому робота над нормативно-правовими актами, що регулюють фармацевтичну галузь України, є надзвичайно актуальною», – наголосив він.

Ляшко повідомив, що комплексне оновлення законодавчої бази є можливістю і для регуляторної системи, і для бізнесу запровадити нові практики роботи по-європейськи, оновити та уніфікувати правила ринку.

«Це сприятиме покращенню доступності ліків для українців в усьому світі, а також краще захищатиме їхні права як споживачів», – пояснив міністр охорони здоров'я.

Оновлений закон визначає: 

  • умови створення, фармацевтичної розробки, доклінічних досліджень, клінічних випробувань (досліджень), державної реєстрації лікарських засобів;
  • умови виробництва, виробництва (виготовлення) в умовах аптеки, призначення, застосування, імпорту, оптової та роздрібної торгівлі, дистанційної торгівлі, контролю якості, здійснення фармаконагляду ліків;
  • права та обов'язки юридичних і фізичних осіб, а також повноваження органів державної влади і посадових осіб у відповідній сфері;
  • створення умов для розвитку фармацевтичної промисловості, формування сприятливого інвестиційного клімату, подолання технічних бар’єрів у міжнародній торгівлі лікарськими засобами.

Закон також урегулює роботу інтернет-аптек, адже він встановлює правила дистанційної торгівлі лікарськими засобами населенню та підтримує екстериторіальність доставки.

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Теги: здоров'я Міністерство охорони здоров'я Європа лікар лікарня Україна ліки Віктор Ляшко

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