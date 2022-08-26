Аптеки відпускатимуть за електронним рецептом ще одну групу ліків

З листопада психотропні ліки можна буде купити лише за електронним рецептом

В Україні спрощується доступ до необхідних лікарських засобів пацієнтам, які потребують складного лікування відповідно до медичних показань, а також додатково посилюється контроль за відпуском з аптек ліків, що містять наркотичні засоби та психотропні речовини. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

«Запуск електронного рецепта на наркотичні (психотропні) лікарські засоби відбудеться в листопаді цього року. Також передбачається перехідний період для медичних закладів. Лікарі закладів, які підключені до електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ), повинні будуть призначати ці ліки за електронними рецептами. А в разі відсутності підключення до ЕСОЗ – за паперовими з використанням спеціальних рецептурних бланків форми № 3», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для відпуску таких препаратів за електронним рецептом аптечні заклади, що мають відповідну ліцензію на відпуск наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, повинні обов’язково зареєструватися в ЕСОЗ. Так, із випискою електронного рецепта пацієнту надходитиме смс із номером рецепта та унікальним кодом погашення, які він має повідомити фармацевту в аптеці для отримання препаратів, призначених рецептом.

«Наркотичні препарати за електронним рецептом – ще один крок у цифровізації медичної сфери. І цей крок спрямований першочергово на покращення доступу до ліків, які полегшують самопочуття пацієнтів зі складними захворюваннями. Також, як і е-рецепт на антибіотики, це є черговим етапом на шляху євроінтеграції України та забезпечення контрольованості відпуску рецептурних ліків», – зазначили в міністерстві.

Таким чином, з листопада в Україні запрацює другий етап впровадження електронного рецепта на відпуск рецептурних препаратів. Наступний крок – впровадження електронного рецепта на всі рецептурні препарати – очікується в 2023 році.

Нагадаємо, українці із 1 серпня зможуть придбати антибіотики у будь-якій аптеці, однак лише за рецептом – електронним або паперовим. Виписувати рецепти зможуть як сімейні лікарі, так і профільні фахівці. Ідеться про медиків первинної ланки, стаціонарів, пологових будинків стоматологів.