Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Аптеки відпускатимуть за електронним рецептом ще одну групу ліків

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Аптеки відпускатимуть за електронним рецептом ще одну групу ліків
Пацієнту надходитиме смс із номером рецепта та унікальним кодом погашення
фото ілюстративне

З листопада психотропні ліки можна буде купити лише за електронним рецептом

В Україні спрощується доступ до необхідних лікарських засобів пацієнтам, які потребують складного лікування відповідно до медичних показань, а також додатково посилюється контроль за відпуском з аптек ліків, що містять наркотичні засоби та психотропні речовини. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

«Запуск електронного рецепта на наркотичні (психотропні) лікарські засоби відбудеться в листопаді цього року. Також передбачається перехідний період для медичних закладів. Лікарі закладів, які підключені до електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ), повинні будуть призначати ці ліки за електронними рецептами. А в разі відсутності підключення до ЕСОЗ – за паперовими з використанням спеціальних рецептурних бланків форми № 3», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для відпуску таких препаратів за електронним рецептом аптечні заклади, що мають відповідну ліцензію на відпуск наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, повинні обов’язково зареєструватися в ЕСОЗ. Так, із випискою електронного рецепта пацієнту надходитиме смс із номером рецепта та унікальним кодом погашення, які він має повідомити фармацевту в аптеці для отримання препаратів, призначених рецептом.

«Наркотичні препарати за електронним рецептом – ще один крок у цифровізації медичної сфери. І цей крок спрямований першочергово на покращення доступу до ліків, які полегшують самопочуття пацієнтів зі складними захворюваннями. Також, як і е-рецепт на антибіотики, це є черговим етапом на шляху євроінтеграції України та забезпечення контрольованості відпуску рецептурних ліків», – зазначили в міністерстві.

Таким чином, з листопада в Україні запрацює другий етап впровадження електронного рецепта на відпуск рецептурних препаратів. Наступний крок – впровадження електронного рецепта на всі рецептурні препарати – очікується в 2023 році.

Нагадаємо, українці із 1 серпня зможуть придбати антибіотики у будь-якій аптеці, однак лише за рецептом – електронним або паперовим. Виписувати рецепти зможуть як сімейні лікарі, так і профільні фахівці. Ідеться про медиків первинної ланки, стаціонарів, пологових будинків стоматологів.

Читайте також: Антибіотики за e-рецептом: що треба знати і чому це важливо
Теги: ліки аптека рецепт

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Антибіотики можна придбати тільки за рецептом з 1 серпня
Електронний рецепт на антибіотики: Ляшко пояснив рішення уряду
19 серпня, 14:42
Під час перехідного періоду пацієнт зможе придбати необхідні ліки за рецептом у будь-якій аптеці
Антибіотики за рецептом: які лікарі будуть їх виписувати
5 серпня, 11:00
Тривалість перехідного періоду – до кінця року
Стало відомо, коли українці почнуть отримувати електронні рецепти на антибіотики
11 липня, 21:05

Здоров'я

Аптеки відпускатимуть за електронним рецептом ще одну групу ліків
Аптеки відпускатимуть за електронним рецептом ще одну групу ліків
Україна отримала 100 тис. доз вакцини Janssen проти Covid-19
Україна отримала 100 тис. доз вакцини Janssen проти Covid-19
Відомий лікар Комаровський поставив діагноз Путіну
Відомий лікар Комаровський поставив діагноз Путіну
Сovid-19 в Україні: уряд продовжив дію карантину
Сovid-19 в Україні: уряд продовжив дію карантину
Електронний рецепт на антибіотики: Ляшко пояснив рішення уряду
Електронний рецепт на антибіотики: Ляшко пояснив рішення уряду
Як розпізнати, що потрібен психолог. МОЗ назвав «червоні прапорці»
Як розпізнати, що потрібен психолог. МОЗ назвав «червоні прапорці»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
226K
Рішення Путіна божевільні: експерт спрогнозував терміни ганебної поразки РФ
48K
Російський десантник: Ми просто руйнуємо міста і насправді нікого не звільняємо
47K
Путінський улюбленець Міхалков пояснив, чому українська мова для Росії – катастрофа
46K
Чи піде Путін на повну мобілізацію? Аналітики ISW дали відповідь
30K
«Я хочу, щоб весь світ побачив Чаплине». Перша леді відреагувала на новий злочин росіян
28K
Навіщо Путін збільшує армію. Радник глави МВС назвав причини

Новини

Міноборони нагадало українцям, що заборонено писати в мережі під час війни
Сьогодні, 12:27
Окупанти зосередили зусилля на двох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:14
Пілоти армії РФ не отримують «бойові» за війну в Україні – розвідка
Вчора, 17:30
Іспанія передасть Україні ППО та бронемобілі 
Вчора, 14:31
Порошенко закликає владу починати контрнаступ
Вчора, 10:13
Українські воїни зупинили наступ окупантів на трьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:13

Прес-релізи

На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
25 серпня, 16:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту