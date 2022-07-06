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    Здоров'я

    Росіяни крадуть з окупованих територій якісні європейські ліки – МОЗ

    Росія залишає жителів окупованих територій без якісних ліків - Росіяни крадуть з окупованих територій якісні європейські ліки – МОЗ
    Росія залишає жителів окупованих територій без якісних ліків
    фото з відкритих джерел

    Окупанти вивозять препарати з інсультних та інфарктних центрів

    Російські окупанти крадуть медичні препарати гарної якості та з доказовою базою і вивозять їх до Росії. Жителям окупованих територій привозять препарати власного виробництва. Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу.

    Зокрема, за словами міністра, йдеться про препарати з інсультних та інфарктних центрів для тромболізису.

    «Окупанти вивозять їх до Росії, натомість привозять російські препарати, які ніде не перевірені та ніде не використовуються, окрім як у них», – сказав очільник МОЗ.

    Ляшко наголосив, що МОЗ постійно веде переговори з міжнародними організаціями, що препарати, які вони постачають на окуповані території, повинні бути сертифіковані у країнах з жорсткою регуляторною політикою.

    «Пожертви, які йдуть до Червоного хреста та «Лікарів без кордонів» даються в підтримку українського народу, а не російської економіки», – заявив він.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що окупаційна влада на тимчасово захопленій території Херсонської області змушує родичів викрадених людей писати заяви на отримання російських паспортів в обмін на їхню свободу.

    Також повідомлялося, що російські загарбники захопили в Маріуполі два іноземних судна і заявили, що вони тепер є «державною власністю». Відомо, що ці судна прибули в порт ще до початку війни для завантаження українського металу.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація Віктор Ляшко #stoprussia
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    Росіяни крадуть з окупованих територій якісні європейські ліки – МОЗ