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Уряд хоче обмежити строк дії водійських посвідчень

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Уряд хоче обмежити строк дії водійських посвідчень
Передбачається встановлення строку дії посвідчень водія від 5 до 10 років залежно від категорій транспортних засобів
фото ілюстративне

Документом пропонується запровадити єдине типове посвідчення водія, що «відповідає європейським вимогам»

Уряд схвалив законопроєкт «Про внесення змін до Закону України «Про дорожній рух» щодо імплементації законодавства», яким пропонується суттєво скоротити строк дії водійських посвідчень. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Документом пропонується запровадити єдине типове посвідчення водія, що «відповідає європейським вимогам».

Також передбачено посилення дії принципу поступового доступу до керування транспортними засобами відповідних категорій; встановлення строку дії посвідчень водія від 5 до 10 років залежно від категорій транспортних засобів; визначення основних вимог для допущення осіб до керування транспортними засобами тощо.

Наразі посвідчення водія, видане особі вперше, дійсне протягом двох років з дня його видачі з обмеженим правом керування транспортним засобом. Постійне посвідчення водія відповідної категорії дійсне протягом 30 років з дати його видачі.

Раніше повідомлялося, що сервісні центри Міністерства внутрішніх справ змінили порядок отримання та заміни посвідчення водія. Відтепер немає різниці куди звернутися, аби відновити документи, скласти іспити чи обміняти посвідчення водія. Це можна зробити будь-де, незалежно від місця вашої реєстрації.

Теги: Україна уряд водій

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